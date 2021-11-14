Пуховичский РОЧС продалжает первый этап акции «Не прожигай свою жизнь»
Как известно, никто не заменит живого общения между людьми, поэтому работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям продолжили проведение первого этапа акции «Не прожигай свою жизнь». Активно встречались с населением в необычном месте, пункте приема вторсырья, чтобы призвать их не пренебрегать правилами безопасности и напомнить, на что способна непотушенная сигарета.
— Добрый день, уважаемые слушатели. Сейчас в республике проходит акция Министерства по чрезвычайным ситуациям «Не прожигай свою жизнь», ее главная цель – предупреждение пожаров и гибели людей от них по причине неосторожного обращения с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения. Хотелось бы на этом заострить ваше внимание, — ознакомила с целью своего визита инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Анна Кушнеревич.
В ходе общения инспектор вручила слушателям наглядный материал и продемонстрировала фильм «Жертвы пагубной привычки». Предложила поиграть в интерактивные мозаики кампании. Затем задала несколько вопросов одному из собеседников.
— Как вы относитесь к нашим акциям?
— Что вы усвоили из проведенного нашего мероприятия?
— Что бы вы посоветовали, порекомендовали своим курящим друзьям, знакомым?
— Уже не первый раз сталкиваюсь с подобного рода акцией. Считаю, что это отличная идея и проделанная работа для того, чтобы общими силами противостоять вредной привычке и не подвергать себя и окружающих опасности. Друзьям посоветовал бы не допускать курения в постели, так как это опасно. И задуматься о том, чтобы как можно быстрее
отказаться от вредной привычки, — ответил на вопросы Кштальный Александр Петрович.
И в заключении проведенной акции, хорошими словами подытожил ещё один из участников беседы, Вережников Денис Генадьевич.
— С этого дня эта территория свободна от курения!
Пуховичский РОЧС.