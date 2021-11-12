Пуховичский РОЧС провел профилактические мероприятия по предупреждению пожаров в жилом секторе

В связи с увеличением пожаров и гибели на них людей работники Пуховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям ежедневно проводят работу по предупреждению пожаров в жилом секторе, с целью информирования людей о правилах пожарной безопасности.

На днях инспектор инспекции надзора и профилактики Павел Петрович в рамках проводимой профилактической работы обследовал жилые домовладения социально-уязвимых категорий граждан в поселках Дружный и Свислочь Пуховичского района.

При обследовании домовладений пристальное внимание было обращено на наличие в квартирах автономных пожарных извещателей и их исправности, эксплуатации электросетей и электропроводки.

Довелось инспектору побывать и в общежитии принадлежащее РУП «Минскэнерго». Очень приветливо и добродушно работника МЧС встретила заведующая Апоревич Елена Анатольевна, которая провела и показала все выходы пожарной безопасности. Можно смело отметить, что общежитие по всем нормам пожарной безопасности показало себя, как образцовое домовладение. Автономные пожарные извещатели установлены и находятся в исправном состоянии. Во дворе общежития имеются специально оборудованные места для курения.

Со всеми домовладельцами, которых посетил инспектор, были проведены профилактические беседы.

Пуховичский РОЧС.