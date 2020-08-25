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Пуховичский РОЧС провел тактико-специальные учения с профилактическими службами

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Из-за попадания молнии в котельной пропала электроэнергия, а во время проведения земляных работ ковшом была повреждена газовая труба. Как в подобных ситуациях действовать профилактическим службам района и готовы ли они к их ликвидации? Ответы на эти вопросы дали тактико-специальные учения, которые Пуховичский РОЧС провел на базе котельной №2 УП «Жилтеплосервис» КХ.

— Данные учения мы провели, чтобы  оценить практические действия работников профилактических служб по ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий, — рассказывает Виталий Коваль, старший инженер группы организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пуховичского района.

По тактическому замыслу одной из вводных  в результате попадания молнии произошла авария на трансформаторной подстанции, что привело к отключению электроэнергии котельной. Работники Пуховичского РЭС оперативно восстановили электроснабжение. Со своей задачей справились и работники Пуховичского РГС и УП «Жилтеплосервис» КХ, которые также в кратчайшие сроки ликвидировали чрезвычайную ситуацию.

Третьей учебной «аварией» стал порыв трубопровода холодного водоснабжения в результате просадки грунта. Оперативно была передана информация от диспетчера ГП «Пуховичский водоканал» диспетчеру Пуховичского РОЧС и организована работа аварийной бригады по отключению участка водопровода, раскопке, откачиванию воды, и проведение сварочных работ.

В ходе учений все задействованные работники и службы показали хорошую выучку, грамотность и отточенность действий. Поставленные учебные задачи были успешно выполнены, что говорит о готовности к чрезвычайным ситуациям.

Екатерина  ДОБРИЦКАЯ.

 

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