Пуховичский РОЧС проводит мониторинги школ к новому учебному году

С целью обеспечения контроля за состоянием пожарной безопасности работники инспекции надзора и профилактики Пуховичского районного отдела по ЧС проводят мониторинги учреждений образования.

Накануне старшим инспектором ИНиП Пуховичского РОЧС Андреем Чеканом был проведен мониторинг ГУО «Туринский УПК ДС-СШ». При проверке инспектор обратил особое внимание на состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие, доступность и исправность огнетушителей, состояние подъездов к объекту и расположение источников противопожарного водоснабжения. Совместно с работниками школы были проверены внутренние пожарные краны, система автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

По итогам проведенных мониторингов работники РОЧС подготовили рекомендации на устранение нарушений.

Пуховичский РОЧС.