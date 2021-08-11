Пуховичский РОЧС проводит рейды по предприятиям

Работники Пуховичского районного отдела по ЧС ежедневно проводят рейды по сельскохозяйственным предприятиям района, предупреждая пожары на зерноуборочной технике, а также проверяя организацию хранения и безопасность обработки каждого зерна в период уборочной кампании.

На протяжении всей уборочной кампании спасатели принимают участие в рейдовых мероприятиях по местам уборки урожая на участках сельскохозяйственных предприятий района.

Так, при посещении подсобного сельскохозяйственного управления «Руденское» строительного КУП «Минскметрострой», работники МЧС проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, соблюдение противопожарного режима. С работниками организации, занятыми сушкой зерна, была проведена беседа о мерах пожарной безопасности, освежены в памяти правила использования огнетушителей, доведена текущая информация о происшедших пожарах.

«В безопасной эксплуатации зерносушильного оборудования очень существенную роль играет человеческий фактор. Несоблюдение правил эксплуатации является основной причиной возникновения пожаров на зерносушильном оборудовании. Важно всегда помнить, что зерносушилка является объектом повышенной пожароопасности. Поэтому я всегда соблюдаю правила и рекомендации по эксплуатации зерносушилок, и требую их выполнения от других!» — подытожил выступление спасателя заведующий зерносушильным током Волчек Степан Васильевич.

Соблюдая правила безопасности, руководитель хозяйства создаст надежный фундамент для плодотворной уборочной компании.

Пуховичский РОЧС.