УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

Пуховичский РОВД напоминает и советует: Меры личной и имущественной безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта!

Если Вы находитесь в здании вокзалов или на станциях, старайтесь не оставляйте свои вещи без присмотра, и не в коем случае не доверяйте их сохранность незнакомым лицам, какими бы добропорядочными они не казались.

Чтобы избежать возможной кражи пользуйтесь услугами автоматических камер хранения багажа и ручной клади.

Следуя пассажирскими и пригородными поездами документы, деньги, мобильные телефоны, другие ценности храните только при себе. Старайтесь ни в коем случае не оставлять их без присмотра на столиках, в карманах верхней одежды. Сумки, чемоданы и другие крупногабаритные вещи кладите в рундук или на имеющиеся багажные полки. Периодически проверяйте их наличие, а выходя из вагона иди купе, не оставляйте без присмотра.

Если Вы везете с собой крупную сумму денег, не стоит демонстрировать содержимое бумажника у билетных касс, в вокзальном ресторане или в вагоне.

Не пользуйтесь услугами граждан, предлагающих обменять иностранную валюту (в международных поездах и поездах дальнего следования оплата за услуги железной дороги принимается, в том числе и в белорусских рублях).

Настороженно относитесь к предложениям попутчиков распить спиртные напитки, а также обратившихся к Вам с просьбой воспользоваться мобильным телефоном.

Постарайтесь учесть, что закрытая дверь купе – не банковский сейф. Поэтому перед отправлением надежно спрячьте деньги и ценные вещи.

Если Вы пользуетесь пригородными поездами в вечернее и ночное время, выбирайте хорошо освященные вагоны, в которых есть пассажиры. Неплохим вариантом является проезд в головном вагоне состава, где в случае опасности Вы сможете обратиться за помощью к машинисту.

Не стоит употреблять перед поездкой алкоголь. Под его воздействием Вы рискуете заснуть в вагоне, и тогда ваше имущество может стать легкой жертвой преступников.

Игнорируя эти рекомендации, Вы можете стать жертвой преступления!

Если в отношении Вас совершено противоправное деяние, Вы стали свидетелем или очевидцем преступления, обнаружили подозрительные бесхозные предметы, об этом необходимо немедленно сообщить сотрудникам милиции, а в их отсутствии железнодорожникам. Даже если в составе нет наряда сопровождения, сотрудники милиции смогут подсесть в поезд на ближайшей станции.

Помните, что Ваша активная гражданская позиция и своевременность обращения способствует быстрому задержанию злоумышленников.

Соблюдение установленных на железной дороге правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте. Помните, соблюдение установленных на железной дороге правил залог Вашей личной безопасности и безопасности Ваших близких:

— проходить железнодорожные пути можно только в специально установленных местах: по пешеходным переходам, или мостам, а также железнодорожным переездам и тоннельным переходам;

— не подлезать под вагоны стоящего поезда для перехода пути;

— запрещено сходить, а также осуществлять посадку на ходу поезда;

— запрещено находиться на краю платформы, а также вблизи железнодорожного полотна при следовании поезда;

— нарушать правила проезда железнодорожного переезда.

Уважаемые читатели, задумайтесь о том, чем может обернуться для вас игнорирование правил при нахождении на железной дороге. Постоянно помните, что железная дорога является зоной повышенной опасности, требует максимальной осторожности и внимательности.

Статья 309 УК Республики Беларусь — Умышленное привидение в негодность транспортного средства или путей сообщения.

Умышленное привидение в негодность транспортного средства или путей сообщения, —

наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

То же действие, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, либо ущерба в особо крупном размере, —

наказывается штрафом или арестом, или лишением свободы на срок от трех до четырех лет.

Статья 310 УК Республики Беларусь — Умышленное блокирование транспортных коммуникаций

Умышленное блокирование транспортных коммуникаций путем создания препятствий, установки постов или иным способом, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере, —

наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

То же действие, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения, —

наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 18.2 КоАП Республики Беларусь «Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте»

ч. 4. Проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в неустановленном месте –

влекут предупреждение или наложение штрафа в размере до двух базовых величин.

Статья 18.10 КоАП Республики Беларусь «Нарушение правил проезда железнодорожного переезда»

Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил проезда железнодорожного переезда –

влечет наложение штрафа в размере от двух до четырех базовых величин.

Не проходите мимо, обращайте внимание на факты безответственного поведения граждан!

Максим Поликарпов,

старший инспектор ООПП Пуховичского РОВД.