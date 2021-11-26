УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!

Пуховичский РОВД напоминает и советует:

Меры личной и имущественной безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта!»

Если Вы находитесь в здании вокзалов или на станциях, старайтесь не оставляйте свои вещи без присмотра, и не в коем случае не доверяйте их сохранность незнакомым лицам, какими бы добропорядочными они не казались.

Чтобы избежать возможной кражи пользуйтесь услугами автоматических камер хранения багажа и ручной клади.

Следуя пассажирскими и пригородными поездами документы, деньги, мобильные телефоны, другие ценности храните только при себе. Старайтесь ни в коем случае не оставлять их без присмотра на столиках, в карманах верхней одежды. Сумки, чемоданы и другие крупногабаритные вещи кладите в рундук или на имеющиеся багажные полки. Периодически проверяйте их наличие, а выходя из вагона иди купе, не оставляйте без присмотра.

Если Вы везете с собой крупную сумму денег, не стоит демонстрировать содержимое бумажника у билетных касс, в вокзальном ресторане или в вагоне.

Не пользуйтесь услугами граждан, предлагающих обменять иностранную валюту (в международных поездах и поездах дальнего следования оплата за услуги железной дороги принимается, в том числе и в белорусских рублях).

Настороженно относитесь к предложениям попутчиков распить спиртные напитки, а также обратившихся к Вам с просьбой воспользоваться мобильным телефоном.

Постарайтесь учесть, что закрытая дверь купе – не банковский сейф. Поэтому перед отправлением надежно спрячьте деньги и ценные вещи.

Если Вы пользуетесь пригородными поездами в вечернее и ночное время, выбирайте хорошо освященные вагоны, в которых есть пассажиры. Неплохим вариантом является проезд в головном вагоне состава, где в случае опасности Вы сможете обратиться за помощью к машинисту.

Не стоит употреблять перед поездкой алкоголь. Под его воздействием Вы рискуете заснуть в вагоне, и тогда ваше имущество может стать легкой жертвой преступников.

Игнорируя эти рекомендации, Вы можете стать жертвой преступления

Если в отношении Вас совершено противоправное деяние, Вы стали свидетелем или очевидцем преступления, обнаружили подозрительные бесхозные предметы, об этом необходимо немедленно сообщить сотрудникам милиции, а в их отсутствии железнодорожникам. Даже если в составе нет наряда сопровождения, сотрудники милиции смогут подсесть в поезд на ближайшей станции.

Помните, что Ваша активная гражданская позиция и своевременность обращения способствует быстрому задержанию злоумышленников.

Соблюдение установленных на железной дороге правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте. Помните, соблюдение установленных на железной дороге правил залог Вашей личной безопасности и безопасности Ваших близких:

— проходить железнодорожные пути можно только в специально установленных местах: по пешеходным переходам, или мостам, а также железнодорожным переездам и тоннельным переходам;

— не подлезать под вагоны стоящего поезда для перехода пути;

— запрещено сходить, а также осуществлять посадку на ходу поезда;

— запрещено находиться на краю платформы, а также вблизи железнодорожного полотна при следовании поезда;

— нарушать правила проезда железнодорожного переезда.

Уважаемые читатели, задумайтесь о том, чем может обернуться для вас игнорирование правил при нахождении на железной дороге. Постоянно помните, что железная дорога является зоной повышенной опасности, требует максимальной осторожности и внимательности.

Не проходите мимо, обращайте внимание на факты безответственного поведения граждан!

Ст. инспектор ООПП Пуховичского РОВД,

майор милиции М.А.Поликарпов.