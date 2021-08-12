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Пуховичский РОВД оказал материальную поддержку матери бывшего сотрудника

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“Так получилось, что муж умер двадцать лет назад. Сын ушел из жизни четырнадцать лет назад. Ему было всего 29 лет.  Я осталась одиноким человеком. Сейчас мне 73 года, и у меня вторая группа инвалидности.

Вышло так, что мне понадобилась материальная помощь. С этой просьбой я решила обратиться в Пуховичский  РОВД. Сын служил там. Помощь пришла незамедлительно”, — написала в газету жительница городского поселка Руденск  Нина Александровна Жданович.

Письмо по-настоящему трогательное. Мы обратились за комментарием к заместителю начальника Пуховичского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению Елене Сугак.

— Да, Нина Александровна пришла ко мне на прием и рассказала о своей беде. Я посоветовала ей написать заявление в рамках  Закона Республики Беларусь “Об обращениях граждан и юридических лиц” для возможности его рассмотрения на офицерском собрании. Мы зачастую рассматриваем такие обращения от бывших сотрудников. Решение о помощи Нине Александровне было принято единогласно, —  рассказала Елена Евгеньевна.

Станислав  БЕЛОУСОВ.

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