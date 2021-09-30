Пуховичский РОВД проведёт массированную отработку местных автомобильных дорог и сельских населенных пунктов!

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма ОГАИ ПУХОВИЧСКОГО РОВД проведёт массированную отработку местных автомобильных дорог и сельских населенных пунктов!

Экипажи ГАИ будут отрабатывать наиболее аварийно-опасные участки.

В Минской области участились случаи, когда в ДТП травмы получают участники дорожного движения. Поэтому Госавтоинспекция с 01 октября по 03октября 2021 будет проводить на территории Пуховичского района массированную отработку дорог местного значения. Эти мероприятия будут направлены на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий происшествий.

Во время несения службы сотрудники будут использовать гласный, негласный и смешанный контроль за тем, как участники движения выполняют требования ПДД. Особое внимание будет уделяться грубым нарушениям -водителям не имеющих права на управление транспортными средствами, превышению скорости, выездам на встречную полосу, несоблюдению правил обгона, проезда пешеходных переходов и перекрестков, а также использование световозвращающих элементов пешеходами. Особое внимание будут уделять физическому состоянию водителей, пешеходам.

Госавтоинспекция призывает всех участников движения к неукоснительному соблюдению требований Правил дорожного движения.

ОГАИ ПУХОВИЧСКОГО РОВД/