Пуховичских медиков поблагодарили за труд во время пандемии коронавируса

— Жизнь в условиях пандемии коронавируса во многом изменила нас. Медицинские работники, оказавшиеся на передовой борьбы с неизвестным вирусом, не остались один на один с этой проблемой: белорусы сразу объединились, чтобы оказать помощь тем, кто спасает жизни, — отметила председатель Минской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» Светлана Сороко на встрече, которая прошла в Марьиногорской ЦРБ. — Наша организация также не осталась в стороне: мы принимали участие в масштабной акции «Марафон поддержки». Закупали необходимые средства защиты, бытовую технику. В медучреждения передавали оборудование, косметические и гигиенические средства, в которых нуждается каждая больница. А сегодня, хотя и рано говорить о том, что вирус побежден, настало время поблагодарить медицинских работников за их труд, за смелость, старание, профессионализм.

Именно с этой почетной миссией Светлана Сороко и приехала в Марьину Горку, где работал инфекционный госпиталь. От имени Белорусского союза женщин она поблагодарила за труд коллектив медучреждения и вручила подарки врачам Ирине Ортюх, Алене Семенюк, Светлане Ситник и Ларисе Малюковой, а также главному врачу Марьиногорской ЦРБ Людмиле Жариновой.

Елена ИВАНОВА.