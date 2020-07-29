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Пуховичских медиков поблагодарили за труд во время пандемии коронавируса

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Заведующая Шацкой больницей Ирина Ортюх, заведующая терапевтическим отделением Марьиногорской ЦРБ Алена Семенюк, главный врач Марьиногорской ЦРБ Людмила Жаринова, врач общей практики Лариса Малюкова, председатель Минской областной организации ОО «БСЖ» Светлана Сороко, заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева, заведующая рентгенологическим отделением Светлана Ситник, заместитель председателя РО «БСЖ» Оксана Сачишина.

— Жизнь в условиях пандемии коронавируса во многом изменила нас. Медицинские работники, оказавшиеся на передовой борьбы с неизвестным вирусом, не остались один на один с этой проблемой: белорусы сразу объединились, чтобы оказать помощь тем, кто спасает жизни, — отметила  председатель Минской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» Светлана Сороко на встрече, которая прошла в Марьиногорской ЦРБ. — Наша организация также не осталась в стороне: мы принимали участие в масштабной акции «Марафон поддержки». Закупали необходимые средства защиты, бытовую технику. В медучреждения передавали оборудование, косметические и гигиенические средства, в которых нуждается каждая больница. А сегодня, хотя и рано говорить о том, что вирус побежден, настало время поблагодарить медицинских работников за их труд, за смелость, старание, профессионализм.

Светлана Ситник и Светлана Сороко.

Именно с этой почетной миссией Светлана Сороко и приехала в Марьину Горку, где работал инфекционный госпиталь. От имени Белорусского союза женщин она поблагодарила за труд коллектив медучреждения и вручила подарки врачам  Ирине  Ортюх,  Алене Семенюк, Светлане Ситник и Ларисе Малюковой, а также главному врачу Марьиногорской  ЦРБ Людмиле Жариновой.

Лариса Малюкова и Светлана Сороко.

Ирина Ортюх и Светлана Сороко.

Елена  ИВАНОВА.

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