«Пуховичское МПМК-14» отмечает профессиональный праздник и готовится к новоселью

МПМК-14 — организация молодая: всего шесть лет присутствия на строительном рынке. Но за эти годы построено (отремонтировано) 134 объекта, получено 17 профессиональных наград.

В МПМК-14 трудится более 250 сотрудников, которые главной своей целью видят строительство в нашей стране, области, районе новых объектов. Новоселья — это тот результат, к которому стремятся строители.

В этом году, к слову, они сами готовятся стать новоселами…

И случится это очень скоро. Во всяком случае, по словам молодого прораба Максима Гуминского, который руководит отделкой нового офиса строительной организации. Он строится недалеко от СООО «Морозпродукт». Уже в августе-сентябре будет убрано ограждение на стройплощадке, и мы увидим определенно креативное здание, где с комфортом разместится администрация МПМК-14.

— Предприятие растет, поэтому необходимость перебраться из арендного здания назрела давно,— говорит директор МПМК-14 Александр Кахович.— Мы с нетерпением ждем новоселья. Но это не мешает нам вести строительство других объектов, расположенных не только в нашем районе, но и в Минской области.

Строители МПМК-14 сегодня в состоянии выполнять практически все виды строительных работ (электрика, сантехника, пожарная сигнализация). Строят пуховчане производственные, жилые и сельскохозяйственные объекты, возводят социальное жилье, административные здания, выполняют ремонтные работы. А недавно выиграли тендер на строительство дороги в Дзержинском районе. К услугам подрядчиков строители из Марьиной Горки прибегают только тогда, когда возрастают объемы строительства.

В этом году работники МПМК-14 трудятся на строительстве двух социальных домов в Марьиной Горке (улица Восточная), а также выполняют капитальный ремонт общежития для военнослужащих в поселке Марьино. В ближайшее время начнется строительство жилого дома в Блони. Другие стройплощадки расположены в Столбцах, Петрикове (Гомельская область), Дзержинском и Червенском районах, где возводится молочнотоварный комплекс.

Вообще строители загружены на данный момент практически на сто процентов. Ни люди, ни техника не простаивают. И это хороший знак: если будет работа, будет зарплата и уверенность в завтрашнем дне.

Уважаемые работники МПМК-14, коллеги, партнеры и заказчики! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Хочется выразить признательность за ваш благородный труд, от которого зависит благополучие каждого человека и всей страны. Все, что сегодня строится нами, служит современникам и остается нашим потомкам. Своим трудом, в который вы вкладываете душу, мы делаем жизнь людей комфортнее.

Хочется отметить, что в нашем коллективе трудится немало замечательных людей, профессионалов своего дела. Это заместитель директора Мария Турко, главный бухгалтер Надежда Валадько, заместитель директора по снабжению Вячеслав Туник, начальник отдела снабжения Сергей Китаев, прорабы и начальники участков Максим Гуминский, Павел Довыдовский, бригадиры Юрий Бобкевич, Валерий Боровик, Эдуард Баблумян, Валентин Капора и многие другие работники.

Сердечно желаю вам новых побед и достижений, упорства в реализации поставленных задач, дальнейших успехов в работе, оптимизма, здоровья и благополучия!

Александр КАХОВИЧ, директор МПМК-14.