Пуховичское предприятие разработало оригинальную упаковку своего препарата

Проектная мощность производственного комплекса нашего предприятия составляет 15 миллионов литров препаратов в год. На сегодняшний день ассортимент выпускаемых препаратов на ЗАО «Август-Бел» — 85 наименований. При этом ассортимент и рынок сбыта продукции ежегодно расширяются. Более 70 процентов средств защиты растений отправляются на экспорт. О том, насколько это трудоемкий процесс, рассказывает заместитель директора по производству Эдуард Васильев.

— В рамках реализации программы по обеспечению рынка сбыта Бразилии препаратом Punto в оригинальной упаковке, отвечающей требованиям заказчика, проведена большая и трудоемкая работа. Punto — название при экспорте уже хорошо зарекомендовавшего себя, быстродействующего дефолианта АВГУРОН ЭКСТРА. Он предназначен для применения в сельском хозяйстве для защиты хлопчатника.

Этот продукт нарабатывается на нашем заводе начиная с 2018 года и поставляется в Узбекистан, Казахстан и страны дальнего зарубежья. Если отгрузки дефолианта идут в страны СНГ то, в принципе, это уже налаженная схема подготовки производства. Другое дело, когда он поставляется, к примеру, в Южную Америку. В этом случае производственный процесс существенно усложняется и требует тщательной подготовки.

Ранее Punto поставлялся в Бразилию в кубических емкостях и уже там фасовался в готовую потребительскую тару. И наша компания поставила задачу обеспечить полный цикл его производства в оригинальной упаковке, отвечающей требованиям заказчика — фирмы «Сумитомо».

На первый взгляд, ничего сложного, а на деле — это длительный и трудоемкий процесс, включающий производство новых канистр и крышек со стопорным кольцом. Для этого мы закупили новые пресс-формы. Они прибыли в марте текущего года, но из-за эпидемиологической обстановки к нам не смогли приехать специалисты завода-изготовителя из Италии для выполнения шефмонтажных работ и наладки производства «бразильской» канистры. Поэтому решили провести их самостоятельно. И совместными усилиями мастеров, технолога, всех сотрудников цеха полимерной тары, с помощью службы главного инженера и отдела внешнеэкономической деятельности успешно с этим справились, сэкономив для завода солидные деньги.

Процесс наладки производства канистр и крышек на новых пресс-формах и по специально разработанным рецептурам шел с мая до конца июня. И полученные образцы успешно прошли испытания в аккредитованной лаборатории.

Параллельно велся поиск поставщика нужной гофроупаковки, а также ее подготовка к использованию: получение свидетельства, соответствующего требованиям Международного кодекса морской перевозки опасных грузов, и согласование маркировки с бразильской стороной.

Следующей стадией подготовки стала разработка макетов этикеток. И здесь были свои технологические нюансы. Дело в том, что завод закупает этикеточную продукцию в Республике Беларусь определенного вида и размера, согласно специфике канистр. И любые изменения в этих двух критериях существенно отодвигают сроки ее изготовления. А макеты и образцы, полученные от представительства «Август-Бразилия», в корне отличались от изготовляемых типографиями нашей страны. И только благодаря тесному сотрудничеству инженера-технолога завода Надежды Деминой со специалистами Центрального офиса компании «Август» и «Август- Бразилия» был разработан макет, соответствующий как требованиям заказчика, так и техническим возможностям белорусских типографий. Для получения нужной этикетки пришлось также достаточно плотно поработать с типографией.

Для маркирования продукции использовали новый для нас метод нанесения штампа струйным принтером. Решение данного вопроса легло на сотрудников отдела информационных технологий.

Кстати, в компании «Август» наш завод одним из первых начал использовать данный вид этикеток, которые имеют достаточно объемные рекомендации по транспортировке, применению и хранению пестицида.

Я благодарен всем, кто участвовал в подготовке и отработке технологического процесса фасовки продукта для Бразилии, и отдельно — главному технологу Снежане Ницевич, инженеру-технологу Надежде Деминой, начальнику и технологу ЦППТ Максиму Баглаю и Наталье Стасенко, а также инженерной службе и отделу информационных технологий. Уверен, что такой команде по плечу любые задачи.

Анна ТРУБЧИК, собственный корреспондент ЗАО «Август-Бел».