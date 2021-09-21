Пуховичскому лесхозу 85 лет!

В воскресенье в Беларуси отмечали День работников леса. Этот год юбилейный для коллектива Пуховичского лесхоза: исполняется 85 лет со дня его основания.

Пуховичский лесхоз расположен на территории Пуховичского, частично Узденского и Червенского административных районов. Максимальная протяженность территории лесхоза с севера на юг — 82 километра, с востока на запад — 69 километров. Общая площадь — 93 449,9 гектара, в том числе лесопокрытая — 83 189,4 гектара.

В состав лесхоза входят 11 лесничеств: Блужское, Ветеревичское, Омельнянское, Пуховичское,

Руденское, Светлоборское, Сергеевичское, Скрыльское, Синчанское, Тальковское, Шацкое.

Из истории

Пуховичский лесхоз образован постановлением Совета Народных Комиссаров БССР 2 июля 1936 года на базе Пуховичского транспортного лесхоза. Тогда в его ведение было передано 62 500 гектаров леса. Были организованы 6 лесничеств: Омельнянское, Шацкое, Пуховичское, Скрыльское, Руденское, Матеевичское в деревне Талька. Первым директором лесхоза в июле 1936 года был назначен Петр Мартынович Никитик. В этом же году начато строительство административного здания, складов материальных ценностей, конюшен. В 1936 году в состав лесхоза были включены так называемые леса местного значения (бывшие крестьянские леса) общей площадью 5 403 гектара.

В период оккупации района немецко-фашистскими войсками (1941-1944 годы) пуховичские леса оказали неоценимую помощь в становлении партизанского движения. В лесах дислоцировались партизанские бригады Первая и Вторая минские, “Беларусь”, “Пламя”, “Имени Калинина” и другие.

Тяжелым было послевоенное время. Несмотря на все трудности, работники лесничеств справлялись с посадкой леса, подсочкой, заготовкой семян сосны и ели.

В период с 1944 по 1962 год построены здания и помещения в Омельнянском, Скрыльском и Тальковском лесничествах, а с 1967 по 1982 годы — здания Пуховичского, Сергеевичского и Руденского лесничеств, началось строительство цеха по переработке древесины в деревне Талька. Построены пилорамный цех, трансформаторная подстанция, склад готовой продукции и материальных ценностей. В городе Марьина Горка построены гараж и ремонтные мастерские, в Руденске — склад семян. Новоселье справили Синчанское, Светлоборское и Ветеревичское лесничества.

В коллективе лесхоза всегда трудились люди, преданные своему делу, ответственные и добросовестные. Здесь с уважением и благодарностью вспоминают ветеранов труда, которые вписали славные страницы в историю лесхоза.

Более 60 лет в коллективе лесхоза трудился Сигизмунд Вячеславович Рогалинский. Орденом “Знак Почета” за 25-летний труд награждена женщина-лесоруб Омельнянского лесничества Надежда Надова. Почетное звание “Заслуженный лесовод Республики Беларусь” присвоено Александре Шахлевич, посвятившей лесу 40 лет жизни. За высокие достижения в производственной и социально-эко номической сфере бывший директор лесхоза Александр Домненков награжден медалью “За працоўныя заслугі”, ему присвоено звание “Заслуженный лесовод Республики Беларусь”.

Директора лесхоза:

Анатолий Иосифович Дубовик (1944-1945 годы);

Александр Сидорович Задруцкий (1945-1954 годы);

Артем Григорьевич Лешов (1954-1962 годы);

Иван Прохорович Чечет (1962-1967 годы);

Александр Климентьевич Шуба (1967-1982 годы);

Анатолий Анатольевич Прихач (1982-1983 годы);

Валентин Павлович Зорин (1983-1985 годы);

Александр Васильевич Домненков (1985-2015 годы);

Дмитрий Александрович Климашевский (2015-2017 годы);

Александр Анатольевич Ракицкий (2017 – по настоящее время).

На внешний и внутренний рынки

Сегодня в коллективе лесхоза, возглавляет который Александр Анатольевич Ракицкий, трудится 420 человек. Это специалисты, бухгалтеры, лесники, вальщики леса, трактористы, водители и другие работники — замечательные люди, настоящие профессионалы своего дела. Среди них Андрей Яковец, лесничий Скрыльского лесничества, Вадим Заяц, лесничий Шацкого лесничества, Валерий Малаканов, начальник отдела промышленного производства. Их труд отмечен Почетной грамотой и благодарностью Министерства лесного хозяйства. Накануне профессионального праздника Почетными грамотами и благодарностями Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения награждены начальник лесопункта Игорь Сакович, вальщик леса лесопункта Леонид Прохоров, инженер по лесозаготовкам и переработке Снежана Артюшевская, инженер-энергетик Алексей Янцевич. Водитель на вывозке леса Михаил Лапцевич отмечен Почетной грамотой Миноблисполкома.

Нельзя представить работу на лесных делянках без современных машин. Автопарк хозяйства составляет около 70 единиц.

Лесхоз осуществляет лесохозяйственную деятельность, занимается заготовкой древесины и ее переработкой, реализацией на внутренний рынок и на экспорт, заготовкой продукции побочного пользования, охраной леса от пожаров, незаконных порубок и других лесонарушений. Продукция цеха деревообработки (пиломатериалы необрезные и обрезные, древесное топливо) сегодня поставляется в Бельгию, Германию, Латвию, Литву, Польшу, Нидерланды, Китай.

В этом году на экспорт реализовали 8,2 тысячи кубических метров пиломатериалов на сумму почти 2 миллиона долларов. Также на экспорт поставили 2,7 тысячи кубометров щепы на сумму 40 тысяч долларов. Спросом пользуются и опилки.

В прошлом году успешно запустили деревообрабатывающий цех в Марьиной Горке, где установлены две линии лесопиления “Вальтер”. Сейчас запускается третья — по переработке более крупной древесины. Это позволит увеличить объем производства пиломатериалов и получить больше доходов от деятельности деревообрабатывающего цеха.

А вот продукция побочного пользования — мед, березовый сок — хорошо известна пуховчанам. В этом году собрали 4240 килограммов меда, что в два раза больше, чем в прошлом году. Сейчас на складе находится 3000 килограммов меда натурального, расфасованного по 1,5 килограмма.

Заготовили в этом году 222 тонны березового сока. Это значительно больше, чем в минувшем году. На Минский завод безалкогольных напитков реализовали 154,6 тонны и населению — 28,3 тонны.

Как известно, коллектив лесхоза ежегодно обновляет посадки леса, заботясь о восстановлении площадей лесных угодий. Только в этом году произведены посевы на площади 256 гектаров. Пройдут десятилетия прежде, чем лес поднимется ввысь, зашумит зелеными кронами. А сегодня мастера леса, лесничие, лесники заботятся о сохранности молодняка, охраняют от пожаров, гибели, болезней, вредителей, самовольных порубок. Человеку непосвященному кажется, что леса растут сами по себе. Но чтобы они радовали нас своей красотой, обилием даров и богатством, которое дает возможность успешно реализовать продукцию для нужд страны и экспортировать ее на зарубежный рынок, и трудится коллектив Пуховичского лесхоза.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.