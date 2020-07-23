Пьяная выходка может привести пуховчанина на скамью подсудимых

Молодой человек из Пуховичского района стал фигурантом уголовного дела — такова цена его пьяной выходки, сообщили в МВД Республики Беларусь.

С просьбой привлечь его к ответственности в Пуховичский отдел милиции обратилась жительница района — мужчина повредил ее машину «Форд Фокус».

Происшествие случилось в ночном кафе, где компания молодых людей отдыхала. Под утро они вышли на улицу и молодой человек, зная о том, что женщина выпила, но собирается сесть за руль, сделал ей замечание. Дама резко ответила, между ними возник конфликт.

Подозреваемый, будучи нетрезвым, прошелся ногами по автомобилю, повредил капот, лобовое стекло и крышу. При этом он видел, что его снимают на мобильный телефон. А значит, делал все демонстративно. В результате автомобиль был поврежден, а сумма ущерба, по оценке специалистов, составила более 600 белорусских рублей.

Против молодого человека возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Источник: Млын.бай