Проходит акция «Пьяному не место на дороге!» в период с 04 по 09 марта

В Пуховичском районе проходит в период с 04 по 09 марта 2022 года комплекс профилактических мероприятий «Пьяному не место на дороге!»

В связи с коротким световым днем и неблагоприятными погодными условиями, не исключена вероятность ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения. При этом нарушение правил дорожного движения пешеходами, велосипедистами, возчиками, а также управление транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, являются одними из основных причин автоаварий на улично-дорожной сети Минской области.

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, пресечения грубых правонарушений с 04 по 09 марта текущего года Госавтоинспекция Минской области проводит комплекс профилактических мероприятий «Пьяному не место на дороге!», направленное на предупреждение и пресечение фактов управления транспортными средствами нетрезвыми водителями и нарушений ПДД уязвимыми участниками дорожного движения, в том числе находящимися в состоянии опьянения.

Патрулирование нарядов милиции определены в местах концентрации ДТП по вине указанных участников дорожного движения. Также под пристальным вниманием страж дорог и места объектов торговли спиртными напитками, увеселительные заведения, в первую очередь работающие в круглосуточном режиме. К нарушителям будут применены меры воздействия согласно законодательству Республики Беларусь.

Нетрезвый за рулем, равно как и нетрезвый пешеход – представляют большую опасность для участников дорожного движения и последствия могут быть самыми плачевными. Поэтому, уважаемые граждане, не оставайтесь равнодушными и безучастными! Если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, или видите на проезжей части нетрезвого пешехода (велосипедиста) сообщайте на телефонную линию 102!

ОГАИ Пуховичского РОВД