Пьянство — одна из самых актуальных проблем

Большинство преступлений совершаются в состоянии алкогольного опьянения

Проблема пьянства и алкоголизма остается одной из самых социально значимых и актуальных для нашего государства. Это негативное явление причиняет как обществу в целом, так и отдельным гражданам огромный материальный и нравственный ущерб.

Спиртные напитки стали составляющей повседневной жизни многих людей, но, что еще более прискорбно, среди этих людей немало молодежи. Пьянство превратилось в один из самых распространенных видов «отдыха» и способов получения «удовольствия».

В одной из июньских ночей после пьяной вечеринки молодой человек в состоянии алкогольного опьянения красителем нанес на здании магазина и на расположенных вблизи него дорожных знаках надписи с непристойными словами и картинками, а также изображение свастики. Правда, впоследствии он погасил нанесенный владельцу магазина ущерб до вынесения приговора суда.

Не поддаются логическому объяснению мотивы и действия группы молодежи, пьяное веселье которой привело к осквернению памятника путем нанесения на него маркером оскорбляющего изображения. Двое обвиняемых в этом диком поступке в силу малолетнего возраста были освобождены от уголовной ответственности, а находившиеся с ними двое старших товарищей осуждены в соответствии со статьей 341 Уголовного кодекса Республики Беларусь: один из них оштрафован в размере пятидесяти базовых величин, а другой осужден к наказанию в виде исправительных работ с удержанием пятнадцати процентов заработка по основному месту работы на один год.

Следует отметить, что за осквернение зданий или иных сооружений циничными надписями или изображениями, порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах при отсутствии признаков более тяжкого преступления уголовный закон предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или ареста, или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Орыся ГАНЖИНА,

помощник председателя суда Пуховичского района.