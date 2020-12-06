Пьяный за рулем – потенциальный убийца на дороге

С 01 января по 01 декабря 2020 года на территории Пуховичского района произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человека погибло, 44 — ранено, 7 ДТП совершили водители в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудниками Госавтоинспекции с начала года задержано 148 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии.

Алкоголь – один из самых коварных врагов человека. Под его влиянием действия человека становятся непредсказуемые, а порой и опасные. Опьянение делает людей беззащитными при возникновении неординарных ситуаций. Особенно остро это проявляется в дорожном движении, независимо от того, кто находится в состоянии алкогольного опьянения водитель или пешеход, велосипедист или возчик гужевого транспорта.

Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями в нетрезвом состоянии, значительно выше по сравнению с остальными авариями. В полтора раза больше смертельных случаев и тяжелых травм у пострадавших. Наезды, столкновения и опрокидывания совершают нетрезвые водители не зависимо от погодных и дорожных условий, настигая свои жертвы в самый неожиданный момент. Словом, от пьяного за рулем можно ожидать в любое время, что угодно, и самое страшное, в результате происходят ДТП, гибнут ни в чем не повинные люди, в том числе и дети.

Нетрезвые водители, управляя автомобилями, сбивают пешеходов, совершают опрокидывания и лобовые столкновения на огромной скорости. Гибнут сами, лишают жизни других или делают их инвалидами.

28 октября около 19.05 часов на 34 км а/д М-5 «Минск – Гомель» Пуховичского района водитель 1967 г.р., управляя автомобилем Тойота Авенсис в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по крайней правой полосе для движения не соблюдая дистанцию до впереди движущегося в попутном направлении автобуса ПАЗ-32053, совершил столкновение с ним, в результате чего автомобиль Тойота Авенсис, съехал в правый по ходу движения кювет по ходу движения. От полученных травм водитель автомобиля Тойота Авенсис, скончался на месте ДТП.

23 октября в 20.25 часов водитель автомобиля Пежо 406 двигаясь по автодороге д.Подбережье — д.Ананичи, неправильно выбрал скорость движения, не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные, погодные условия, не справился с управлением, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил столкновение с деревом. В результате ДТП пассажир получил телесные поведения. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Так 02 сентября около 15.40 часов водитель автомобиля Рено Лагуна р.з. 7900 НК-5, двигаясь по ул. Центральной в д. Владимировка Пуховичского района в направлении а/д Р-59 неправильно выбрал скорость движения, не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные условия, не справился с управлением, в результате чего выехал на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на заборное ограждение, а затем гараж дома № 25А по ул. Центральной в д. Владимировка. В результате ДТП водитель и двое пассажиров получили телесные повреждения, с которыми были доставлены для оказания медицинской помощи в УЗ «Марьиногорская ЦРБ», а пассажир, находящийся на переднем пассажирском месте, от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП. Все участники ДТП находились в состоянии алкогольного опьянения.

25 июня в 20:30 водитель, управляя автомобилем, двигаясь по автодороге Н-9342 Руденск-Новополье-Корма на закруглении автодороги в лево по ходу движения автомобиля, зацепил правую обочину, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части дороги, где съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате произошедшего дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

18 апреля около 18:00 часов водитель, управляя мотоциклом «Сузуки», двигаясь по ул. Центральной д. Задощенье в направлении д. Веркалы Пуховичского района на закруглении автодороги вправо не справился с управлением, допустил занос мотоцикла, где совершил наезд на лавочку, после ДТП водитель и пассажир мотоцикла «Сузуки», были доставлены в «БСМП» г. Минска. 28.04.2020 года водитель мотоцикла «Сузуки» в учреждении здравоохранения скончался. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Основной пик ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, приходится на праздничные дни. Больше всего людей погибло в пятницу, субботу и воскресенье. По времени суток — с 18 до 23 часов. Наибольшее количество ДТП составляют опрокидывания транспортных средств, наезды на препятствия и пешеходов. Большинство водителей, управлявших в момент ДТП транспортным средством в состоянии опьянения, имели водительский стаж до 6 лет, а также не имеют вовсе!

Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под воздействием наркотических средств и психотропных или токсических веществ является самым опасным нарушением Правил дорожного движения, что приводит к ДТП с тяжелыми последствиями.

Исследования, проведенные специалистами в области безопасности дорожного движения, показали, что при концентрации содержания алкоголя в крови равной одной промилле (один промилле – это один грамм чистого алкоголя в одном литре крови, что приблизительно соответствует употреблению водителем 150 грамм водки) вероятность совершения ДТП в 5-10 раз больше, чем в случаях полного отсутствия алкоголя. При этом вероятность погибнуть в ДТП увеличивается более чем в 2,5 раза, а получить травму более чем в 2 раза. При уровне алкоголя в крови, равном 1,5 промилле, вероятность совершить ДТП увеличивается в 55 раз, а погибнуть – в 16 раз.

Несмотря на ужесточение в административном и уголовном законодательстве нашей страны по отношению к любителям «выпить за рулем» в прошедшем году сотрудниками Госавтоинспекции Минской области выявлено около 8000 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Все они лишены права управления транспортными средствами и подвергнуты максимальному штрафу, а при повторном в течение года нарушении – к уголовной.

И в настоящее время транспортная дисциплина некоторых водителей оставляет желать лучшего. Ежедневно на медицинское освидетельствование сотрудники ГАИ по-прежнему доставляют множество нетрезвых водителей, но справиться с этой проблемой возможно только совместными, общими усилиями.

Чтобы не стать жертвой потенциального убийцы за рулем, люди должны знать особенности поведения пьяных водителей и стараться их, по возможности остановить. Такие водители обычно запаздывают при трогании у светофора, резко тормозят, движутся на запрещающий сигнал светофора. Им присуща чрезмерно резкая езда или наоборот чрезмерно осторожная. При маневрировании их отличает неестественная извилистая траектория движения.

Пьяные водители неадекватно оценивают расстояние, скорость и геометрию дороги. Под хмелем все трассы кажутся ровными и прямыми, а скорость слишком маленькой. Как будто нарочно демонстрируют, как нельзя ездить за рулем. Нарушают все мысленные запреты: превышают скорость, игнорируют знаки, подрезают машины. Причем в нетрезвом состоянии основном попадаются молодые люди до 30 лет, среди их есть, и такие которые уже были лишены прав, и при этом еще умудряются ездить без них.

Уважаемые граждане! Не допустите еще одной беды! Если Вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии алкогольного опьянения, срочно сообщите в дежурную часть ГАИ по телефону 80293450534 или GSM 102 (звонок бесплатный). Возможно, Ваша информация убережет жизнь одному человеку и не позволит сломать судьбу другому.

ОГАИ Пуховичского РОВД.