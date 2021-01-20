Пятилетка: цели и приоритеты

Главная цель развития Беларуси на 2021-2025 годы — обеспечение социальной стабильности в обществе и рост благосостояния граждан за счет качественного роста экономики, наращивания социального капитала, создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации.

Ключевые задачи — сократить зависимость экономического роста от углеводородного сырья, увеличить экспортный потенциал за счет высокотехнологичных товаров, запустить новый инвестиционный цикл.

Основными результатами достижения поставленной цели станут:

рост ВВП в реальном выражении в 2025 году — не менее чем в 1,2 раза*;

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 76,5 года;

рост инвестиций в основной капитал более чем в 1,2 раза;

наращивание объемов экспорта товаров и услуг — более $50 млрд в 2025 году;

увеличение реальных располагаемых денежных доходов населения за пятилетие в 1,2 раза, включая рост пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

увеличение производительности труда в промышленности в 1,3 раза.

Для достижения поставленных целей развитие страны будет основываться на ключевых приоритетах:

счастливая семья,

сильные регионы,

интеллектуальная страна,

государство-партнер.

* Здесь и далее — к уровню 2020 года.

Источник: проект Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы.