Прокуратура Минской области изучила и направила в суд Ленинского района уголовное дело в отношении 26-летнего и 19-летнего братьев П., которым инкриминировано покушение на хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере группой лиц.

Установлено, что фигуранты уголовного дела в течение июня–июля 2020 года, используя мобильные телефоны и ноутбуки с возможностью доступа к глобальной компьютерной сети Интернет, находили пользователей (продавцов) электронной торговой площадки «kufar.by».

Посредством общения в различных мессенджерах братья П. обещали приобрести товары, указанные в объявлениях. После этого злоумышленники предоставляли продавцам гиперссылку на визуально схожий с торговой площадкой «kufar.by» информационный ресурс «kufar.сс», который заранее создали и администрировали.

С целью завладения денежными средствами граждан, не намереваясь при этом приобретать товары, братья П. предлагали продавцам вводить в специально разработанные поля интернет-ресурса «kufar.сс» реквизиты банковских платежных карт. С помощью специально сконфигурированных компьютерных программных алгоритмов указанные реквизиты обвиняемые помещали на хранение в базу данных информресурса «kufar.сс», а затем совершали преступные действия, направленные на непосредственное хищение денежных средств путем модификации компьютерной информации.

Всего злоумышленники пытались похитить денежные средства 120 граждан на общую сумму более 42,7 тысячи рублей. При этом реально завладели деньгами 77 потерпевших в сумме более 23,5 тысячи рублей.

В части хищения денежных средств в сумме 19,2 тысячи рублей не довели свои преступные действия до конца по независящим от них обстоятельствам ввиду отсутствия денежных средств на банковских счетах потерпевших, а также допущенных ошибок при вводе реквизитов банковских платежных карт, их блокировки и отмены операций, срабатывания системы защиты от хищений.

В ходе предварительного расследования обвиняемые возместили причиненный ущерб в полном объеме.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре Минской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступления.

Татьяна Голомако,

старший прокурор отдела прокуратуры Минской области.