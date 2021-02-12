Общество 

Рабочие повышают квалификацию дистанционно

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Прошедший год в связи с  эпидемиологической ситуацией в  стране оказался непростым  для центра  подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома. Коронавирус внес свои коррективы в процесс обучения.

Всего в прошлом году повысили квалификацию по всем категориям 57 человек. Из  них на  категорию А подготовили   13 человек, а остальные 44 человека прошли переподготовку для работы на энергонасыщенной технике: зерно- и кормоуборочных комбайнах, фронтальных  погрузчиках и экскаваторах.

— Обучались у нас люди не только для работы в  сельском хозяйстве, но и в других отраслях, — рассказывает директор ГУДОВ “Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома”  Виктор  Колесенко. —  Мы подготовили специалистов  на категорию А для  СХФ “Светлая нива”, СПФ “Дричин”, ОАО “Рождественское-Агро”, “Зазерка”, “Сутинский”.

Группу, которую начали учить в прошлом году,  в январе уже выпустили.  Из 26 человек, которые обучались на категории ВDF (энергонасыщенная техника,  фронтальные погрузчики и экскаватор) успешно сдали экзамен 23 человека, из них  8 — работающих в сельхозпредприятиях  нашего района.  Например, в СУП “Дукора-Агро” придут на работу сразу четверо.

В  начале года сформирована новая группа. Уже есть заявки из ОАО “Рождественское-Агро”, СПФ “Дричин”, СХФ “Светлая нива”. Многие из тех, кто уже  получил  начальную категорию,   сейчас  про-ходят переподготовку на энергоемкую технику.  До начала весенне-полевых работ они еще успеют закончить учебу.

В связи с непростой эпидситуацией в центре стараются не собирать большое количество людей, а   общаться дистанционно.  Учащихся просят больше работать самостоятельно. Упор делают на то, чтобы по договоренности с сельхозорганизациями  люди на своих рабочих местах овладевали практическими навыками и  осваивали технику, а  то, что будет не понятно, преподаватели объяснят, выезжая в хозяйства. Например, так обучают операторов котельных установок.  И в сложившейся  ситуации  это неплохой выход, который дает положительный результат.

Анастасия ГЛЕБОВА.

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