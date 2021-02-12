Рабочие повышают квалификацию дистанционно

Прошедший год в связи с эпидемиологической ситуацией в стране оказался непростым для центра подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома. Коронавирус внес свои коррективы в процесс обучения.

Всего в прошлом году повысили квалификацию по всем категориям 57 человек. Из них на категорию А подготовили 13 человек, а остальные 44 человека прошли переподготовку для работы на энергонасыщенной технике: зерно- и кормоуборочных комбайнах, фронтальных погрузчиках и экскаваторах.

— Обучались у нас люди не только для работы в сельском хозяйстве, но и в других отраслях, — рассказывает директор ГУДОВ “Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома” Виктор Колесенко. — Мы подготовили специалистов на категорию А для СХФ “Светлая нива”, СПФ “Дричин”, ОАО “Рождественское-Агро”, “Зазерка”, “Сутинский”.

Группу, которую начали учить в прошлом году, в январе уже выпустили. Из 26 человек, которые обучались на категории ВDF (энергонасыщенная техника, фронтальные погрузчики и экскаватор) успешно сдали экзамен 23 человека, из них 8 — работающих в сельхозпредприятиях нашего района. Например, в СУП “Дукора-Агро” придут на работу сразу четверо.

В начале года сформирована новая группа. Уже есть заявки из ОАО “Рождественское-Агро”, СПФ “Дричин”, СХФ “Светлая нива”. Многие из тех, кто уже получил начальную категорию, сейчас про-ходят переподготовку на энергоемкую технику. До начала весенне-полевых работ они еще успеют закончить учебу.

В связи с непростой эпидситуацией в центре стараются не собирать большое количество людей, а общаться дистанционно. Учащихся просят больше работать самостоятельно. Упор делают на то, чтобы по договоренности с сельхозорганизациями люди на своих рабочих местах овладевали практическими навыками и осваивали технику, а то, что будет не понятно, преподаватели объяснят, выезжая в хозяйства. Например, так обучают операторов котельных установок. И в сложившейся ситуации это неплохой выход, который дает положительный результат.

Анастасия ГЛЕБОВА.