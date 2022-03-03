Работники МЧС отработали план эвакуации с учащимися колледжа

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. Защита населения во время военных действий и вооруженной борьбы всегда была одной из самых важных задач государства.

Современная гражданская оборона Республики Беларусь, как составная часть системы национальной безопасности и обороноспособности страны, должна принимать участие в защите населения и территорий в условиях чрезвычайных ситуаций.

С учащимися Пуховичского района работниками МЧС был отработан план эвакуации в УО Марьиногорский государственный аграрно-технический колледж им. В.Е. Лобанка ордена Знак Почета.

С помощью специального устройства в помещении колледжа запустили дым, импровизируя настоящее задымление. После чего сработала автоматическая пожарная сигнализация. Все студенты и преподаватели незамедлительно, без паники и соблюдая правила плана эвакуации покинули здание.

Двигаясь к выходу, ребят переполняли эмоции и присутствовал небольшой страх, так как они не были предупреждены о подобных действиях. Но несмотря ни на что, эвакуация была выполнена успешно. В завершении все осуществили построение для проверки списков учащихся и убеждении, что все покинули задымленное помещение.

В ходе данного мероприятия также, были отработаны навыки пользования первичными средствами пожаротушения. Что привело всех ребят в восторг.