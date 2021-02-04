В соответствии с Указом Президента от 16 октября 2009 года №510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» работники Пуховичского РОЧС провели мониторинги объектов РСДУП «Экспериментальная база «Зазерье», ОДО «АКСО», ЧП «ДенМастер Сервис», СООО «Первая мебельная фабрика», ЧП «Пункт технического обслуживания «Свислочь», ЗАО «Мара-Лён», ЗАО «ГДХЕМИКС».

По результатам мониторингов было выявлено, что 7 объектов из 7 имеют нарушения требований пожарной безопасности.

Использование помещений не по назначению, неисправное состояние огнетушителей, обеспечение первичными средствами пожаротушения в неполном объеме, недостаточный уровень подготовки работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте, или вообще их отсутствие в штате, неисправная система оповещения – вот они, чаще всего встречающиеся из всех нарушений, которые выявляются на объектах в процессе мониторингов. Очень важно исправлять ситуацию, чтобы избежать возникновения чрезвычайных ситуаций, ведь обеспечить безопасность людей – первоочередная задача руководителя.

Руководителям объектов работники МЧС вручили рекомендации по устранению нарушений, которые необходимо выполнить в течение обозначенного объектам срока.

Пуховичский РОЧС.