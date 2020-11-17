Работники Пуховичского РОЧС спасли 67-летнего мужчину, который провалился в подвал

Работники МЧС Пуховичского района спасли 67-летнего мужчину, который провалился в подвал и получил серьезные травмы. Пострадавший мужчина хотел залезть в свой подвал глубиной 2,5 метра, который находился на его дачном участке в д. Новоселки, но сорвался и упал. Пенсионеру попыталась дозвониться жена, но трубку он не брал. Тогда обеспокоенная женщина приехала к нему на дачный участок и обнаружила супруга в подвале. По словам пенсионера, он провел внизу целый день.

Жена сразу же позвонила в скорую, а медики сообщили об инциденте спасателям. Работники МЧС прибыли на место происшествия и с помощью твердого щита и спасательных верёвок достали пострадавшего из погреба.

Медики осмотрели пенсионера и диагностировали у него различные повреждения. В данный момент пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Пуховичский РОЧС.