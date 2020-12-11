Коротко о разном МЧС информирует 

Работники Пуховичского РОЧС спасли при пожаре трех человек

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10 декабря в 22-59 спасателям поступило сообщение о загорании жилого дома по улице Озерной в деревне Сергеевичи.

Когда подразделения МЧС прибыли к месту вызова, было обнаружено плотное задымление внутри жилого дома, также установлено, что внутри находятся люди.

При проведении разведки звеном газодымозащитной службы МЧС из жилой комнаты были спасены – вынесены на свежий воздух – 3 человека: хозяин, его гражданская жена и находившаяся в гостях женщина. Спасенные не пострадали.

Пожар ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждена кровать, закопчены стены в комнате. Причина устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении.

Источник: mchs.gov.by

 

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