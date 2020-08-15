Сельское хозяйство 

Работники различных организаций района помогают хлеборобам на уборке урожая

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Ежегодно во время жатвы на помощь аграриям приходят работники других организаций.

ГЛХУ «Пуховичский лесхоз» в этом году отправил на помощь в ОАО «Пуховичский райагросервис» тракториста Александра Кубаря,  а УП «Жилтеплосервис» КХ помогает сразу нескольким хозяйствам.  Так, например, в ОАО «Рождественское-Агро» на комбайн  «Мега-360» был направлен Павел Бакиновский, для работы на пресс-обмотчике — Дмитрий Ивашкевич, на прессование соломы — Игорь Ивашкевич.

В ПСУ «Руденское» на время жатвы прибыли Юрий Смыкун и Артур Вашкевич, в сельхозфилиал «Светлая нива» — Дмитрий Зязюльчик и Валерий Шклянко.

В СХФ «Дричин» комбайнером на КЗС-1218 был направлен водитель предприятия-инвестора «Минский гормолокозавод №1» Александр Тумилович.

— ОАО «Руденск» оказывает помощь в уборке урожая ПСУ «Руденское», а ЗАО «Август-Бел» помогает   СУП «Дукора-Агро», — рассказал  заместитель начальника отдела производства и реализации продукции управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Владислав Бакиновский.

Анастасия ИЮЛЬСКАЯ.

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