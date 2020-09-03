Работники РОЧС практикуют новые формы работы по пропаганде безопасности

«Профилактика лишней не будет», — такому девизу следуют инспекторы сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Пуховичского РОЧС и практикуют новые формы работы.

Во время летних каникул детвору чаще можно встретить на улице. Инспектор Анна Кушнеревич не упускала возможности напомнить ребятам о безопасности. Она рассказывала им о правилах безопасного поведения на улице, возле проезжей части дороги. Объясняла, почему стоит играть во дворе, а не у дорог, в подвалах или у заброшенных частей здания, почему, ступая на дорогу, необходимо всегда смотреть по сторонам.

Во время таких инструктажей детям также напоминали номера телефонов, по которым следует звонить, если их преследует незнакомый взрослый или если довелось стать свидетелем чрезвычайной ситуации. Заканчивались такие встречи с представителями РОЧС вручением подарков и сувениров.

А взрослым спасатели решили напомнить о важности соблюдения правил пожарной безопасности при помощи социальной рекламы на товарах народного потребления. Работники Пуховичского РОЧС разместили агитационные наклейки с героями мультсериала «Волшебная книга» на упаковках для продукции ЗАО «Доброном». Тематические информационные таблички появились и на прилавках строительного магазина «Стройград» в Марьиной Горке. Места размещения табличек выбраны не случайно: увидеть их можно возле ценников на товары, обращение с которыми требует повышенного внимания. Например, как горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Спасатели практикуют такую работу и в других магазинах города.

Екатерина ВЕРНИКОВСКАЯ.