День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса — это праздник всех, кто трудится на полях, фермах, специалистов сельскохозяйственного производства. Тех, кто свои знания, опыт вкладывают на благо развития отрасли, ведь продукция, которую производят в сельском хозяйстве, востребована как ни одна другая.

Для тружеников производственного филиала “Дричин” этот сельскохозяйственный год был не простым. Тем не менее, здесь достигнуты определенные успехи благодаря труду всего коллектива во главе с директором Александром Бовкуновичем.

— Год был сложный, засушливый, но, тем не менее, мы получили зерна к уровню прошлого года на 101,7 процента, — отмечает Александр Константинович. — Во многом благодаря оптимальным срокам сева, своевременному уходу за посевами. Мы внесли полный комплекс необходимых удобрений. И, конечно, в сжатые сроки убрали урожай. Если в прошлом году нам не хватало комбайнов и приходилось обращаться за помощью в другой район, то в этом году мы приобрели по лизингу два зерноуборочных комбайна отечественного производства. С уборочной кампанией справились своими силами. Сейчас приобретаем еще один комбайн, что позволит в следующем году оптимизировать сроки уборки.

Нельзя представить животноводческую отрасль без хорошо налаженной технологии содержания, важную роль в которой играют качественные корма. В этом году мы заготовили для поголовья крупного рогатого скота на зимне-стойловое содержание 31,5 центнера кормовых единиц, что составляет 105 процентов к уровню прошлого года. Если брать общее количество кормов, то имеем по 45,4 центнера кормовых единиц на условную голову. Планировали увеличить этот показатель, но в связи с тем, что недополучили урожай кукурузы, мы не смогли достичь планового показателя.

Валовое производство молока составило 102,3 процента к прошлому году. Удой на корову — 102 процента. За счет чего? В первую очередь, за счет модернизации животноводческих ферм. В мае этого года мы запустили на МТФ “Новое Село” новый молочно-доильный блок. Для удобства операторов машинного доения в доильной яме сделан теплый пол. Благодаря установленной современной дойке “Вестфалия” теперь можно одновременно доить 32 буренки, а раньше коров приходилось перегонять. Это значительно экономит время. После каждого доения идет обеззараживание аппаратов, что обеспечивает качественные показатели.

Кроме того, на МТФ “Новое Село” в конце прошлого года завершили реконструкцию здания, в котором построили доильный зал для раздоя новотельных коров.

Также продолжается реконструкция старого доильного зала. Идет установка оборудования, а в самом зале — капитальный ремонт. Здесь будут наливные полы в зале и теплые полы в доильной яме. Благодаря этому операторам будет комфортно доить коров в зимнее время, когда пол настывает.

На новом комплексе сделали капитальный ремонт с заменой кровли помещения для содержания КРС, рассчитанного на 150 голов. Вместо привязного содержания перешли на глубокую подстилку. Там же идет к завершению строительство нового телятника на 100 голов для новорожденных телят.

Кроме этого, хозспособом ведем строительство нового помещения для содержания КРС на 150 голов, а также навозохранилища на 1,5 тысячи тонн.

Строительство новых помещений и реконструкция старых велись не только на МТФ “Новое Село”. В прошлом году на МТФ “Сетча” реконструировали телятник на 200 голов для доращивания молодняка.

На следующий год наметили запустить и завершить строительство нового помещения для содержания КРС на 150 голов.

На ферме “Калиновка” планируем капитальный ремонт помещения для содержания КРС с заменой кровли.

В сельхозфилиале большое внимание уделяют и обновлению машинно-тракторного парка. Без высокопроизводительной техники сегодня сложно выполнять весь комплекс работ.

В последнее время приобрели два белорусских трактора МТЗ-1221 и МТЗ-921.3, а также измельчитель рулонов соломы для подстилки, благодаря которому существенно облегчилась работа животноводов.

В этом году сделали отопление мехмастерской. Теперь механизаторы будут заниматься ремонтом техники в зимние месяцы в теплом помещении.

— Огромное содействие нам оказывает головное предприятие — Минский молочный завод №1 во главе с генеральным директором Тамарой Чичиро, заместитель директора по сельскому хозяйству и сырью Сергей Дроздовский и специалисты, — говорит Александр Бовкунович. — Немного не уложились в сроки из-за сложных погодных условий, но посеяли озимые зерновые по технологии. Внесли заправку под полную потребность, провели все необходимые мероприятия. Внесли удобрения на будущий урожай свеклы. Кстати, площадь под сахарную свеклу в следующем году будем расширять до 200 гектаров.

Завершили плановую вспашку зяби, но, если позволит погода, будем продолжать, чтобы освободить время весной. Полностью вывезли органику на поля и сейчас заделываем ее в почву.

Праздник — это хороший повод поблагодарить людей за труд. Сегодня в коллективе СХПФ “Дричин” трудится 125 человек. Люди, преданные земле, селу. Здесь с уважением называют имена механизаторов Петра Алесько, Сергея Прачковского, Алексея Шрейдера, Дмитрия Мацкевича, Алексея Вальковича, Дмитрия Рымашевского, Алексея Менькова, Михаила Гончарова, операторов машинного доения Елены Забавской, Оксаны Осипчик, Инны Самусевич, Надежды Толмачевец. Благодаря их труду хозяйство успешно выполняет поставленные задачи.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.