Работники уголовного розыска раскрыли убийство младенца 15-летней давности

Сыщикам зачастую приходится решать самые трудные задачи по предотвращению и раскрытию преступлений. Поэтому на службу в уголовный розыск направляются только профессионально подготовленные сотрудники, обладающие мужеством и твердостью характера. 5 октября они отмечают день образования службы.

По словам исполняющего обязанности начальника уголовного розыска Пуховичского РОВД Владимира Лабуша, за 9 месяцев текущего года в районе зарегистрировано 391 преступление по линии уголовного розыска, что на 22 процента меньше прошлогоднего показателя.

Снижение уровня преступности радует, однако нагрузка у оперативников РОВД остается большой. В текущем году им пришлось заниматься раскрытием 18 преступлений, которые относятся к категории тяжких и особо тяжких. И все эти преступления, среди которых 3 убийства, одно покушение на убийство, 4 причинения тяжких телесных повреждений, в том числе повлекшее смерть одного человека, раскрыты.

В числе самых резонансных преступлений этого года — убийство 31-летнего жителя Марьиной Горки. Сыщики смогли установить, что убийство было совершено в ходе ссоры, возникшей на почве пьянства. С целью сокрытия преступления тело убитого завернули в линолеум, вывезли из города и сбросили в реку. Доски пола в кухне, где пролилась кровь, были вынесены из квартиры якобы из-за проводимого в помещении ремонта. Однако скрыть следы преступления не удалось. Владимир Лабуш, который в ходе розыска, проводимого по заявлению о пропаже человека, пришел в эту квартиру, сумел при ее осмотре и в беседе с хозяином заметить вызывающие подозрение нюансы. По выявленным признакам совершенного преступления возбудили уголовное дело, в ходе расследования которого с участием экспертов-криминалистов и водолазов найдено и тело убитого, и следы преступления.

Недавно по решению Минского областного суда 33-летний житель Марьиной Горки, совершивший это убийство, осужден к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима.

Бывают и такие случаи, когда на раскрытие преступления уходят годы. Несмотря на, казалось бы, полную невозможность установить виновного, сыщики не прекращают розыск. Так, в сентябре текущего года раскрыто преступление, совершенное в марте 2005 года. Тогда в одном из заброшенных домов в деревне Омельно обнаружили тело убитого новорожденного ребенка. Сыщики днями и ночами работали по этому уголовному делу. Проверку проходили женщины детородного возраста не только из близлежащих населенных пунктов, но и из всего района, а также приезжавшие и выехавшие. Их ДНК сравнивали с анализами убитого младенца.

Шли годы, но это уголовное дело, как говорится, в архив не списывалось. Расследование продолжалось: выявляли женщин, которые не состояли на учете и образцы ДНК которых не были еще взяты. В результате пробы, взятые у одной из жительниц Пуховичского района, указали на виновную в совершении этого преступления. Выяснилось, что тогда, 15 лет назад, она находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком в возрасте 2,5 года и готовилась родить еще одного. Однако свою беременность тщательно скрывала от мужа, который не хотел второго ребенка.

Родила самостоятельно. А потом оборвала жизнь новорожденного и повезла его в пакете на велосипеде в соседнюю деревню. Спрятала в заброшенном доме, чтобы в более удобное время закопать…

Как-то ей удалось тогда избежать внимания сыщиков. Но розыск прекращен не был. В последнее время это уголовное дело вел оперуполномоченный уголовного розыска Пуховичского РОВД Виктор Сталович. И, в конце концов, розыск дал результат.

Из года в год в Пуховичском районе совершается большое количество краж. От числа всех преступлений по линии уголовного розыска они составляют 70 процентов. В основном это кражи имущества из дачных домов. Здесь следует отметить такой фактор, как наличие огромного количества дач, большинство из которых принадлежит жителям Минска. Недаром Пуховичский район называют дачным регионом столицы. Многие хозяева пренебрежительно относятся к делу обеспечения сохранности своего имущества: отказываются от услуг Департамента охраны по подключению системы охранной сигнализации, не устанавливают крепкие двери, надежные запоры, металлические решетки на окнах. В то же время оставляют на дачах дорогостоящие вещи. Глупо надеяться, что возможностью совершить кражу никто не воспользуется.

Значительно усложняет раскрытие подобных преступлений то обстоятельство, что многие дачники сообщают в милицию о кражах лишь после того, как через несколько недель или месяцев приезжают на свою дачу.

И все же число совершаемых в районе краж снижается. Если за 9 месяцев прошлого года зарегистрировано 389 таких преступлений, то в текущем году — 274. И в этом немалая заслуга оперативников РОВД.

— Служба в уголовном розыске — это призвание. Наверное, поэтому в рядах оперативников нет текучести кадров и случайных людей, — отмечает Владимир Лабуш. — Много раскрытых преступлений на счету оперативных работников ОУР Дениса Шевцова, Александра Гурского, Романа Сталярова, Виктора Сталовича и других.

Недавно после окончания Академии МВД ряды сыщиков Пуховичского РОВД пополнили Сергей Козырь и Николай Радюк, которые активно включились в работу и выполняют ее на высоком профессиональном уровне.

График работы в отделе уголовного розыска ненормированный, а служба нередко сопряжена с риском для жизни. Не считаясь с личным временем, сотрудники отдела ищут без вести пропавших людей, идут по следу злоумышленников, раскрывают самые запутанные преступления. Даже свой профессиональный праздник многие оперативники, как обычно, проведут на рабочем месте.

Андрей МАЗАНИК.