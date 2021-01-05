Райисполком поздравил семью Логвинович с новогодними праздниками

Накануне Нового года в каждом уголке района проходят праздничные мероприятия, неизменным атрибутом которых являются подарки. В семью Логвинович из Новой Зари их передали от районного исполнительного комитета.

В этой семье воспитываются двое детей с особенностями в развитии. Светлана посещает центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в городском поселке Руденск, а Денис учится в ГУО “Средняя школа №3 города Марьина Горка”.

— Мама этих ребят Любовь Александровна, несмотря на все сложности, старается, чтобы ее дети были социализированы в обществе, — говорит заведующая отделением обеспечения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста ТЦСОН Ольга Минько. — Света, когда закончит ЦКРО, по программе преемственности перехода придет к нам в отделение.

Любовь Александровна с радостью встретила и инструктора по трудотерапии ТЦСОН Викторию Лешкевич, которая пришла передать подарки от райисполкома. Обрадовались и Светлана с Денисом: они очень любят сладости.

— Мы уже готовимся к праздникам, — рассказала Любовь Александровна. — Отмечать будем дома. У нас свои семейные традиции: приготовлю заливное из языка и обязательно салат оливье. И, конечно, загадаем желание под бой курантов.

Анастасия ПЛЕТНЕВА.