Адреса заботы 

Райисполком поздравил семью Логвинович с новогодними праздниками

281 Redactor Комментариев нет

Накануне Нового года в каждом уголке района проходят праздничные мероприятия, неизменным  атрибутом  которых являются подарки. В семью Логвинович из Новой Зари их  передали от районного исполнительного комитета.

В этой семье воспитываются двое детей с особенностями в развитии. Светлана посещает центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в городском  поселке  Руденск,  а   Денис учится в ГУО “Средняя  школа №3 города Марьина Горка”.

— Мама  этих ребят Любовь Александровна, несмотря на все сложности, старается, чтобы ее дети   были социализированы в обществе, — говорит заведующая отделением  обеспечения дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста ТЦСОН Ольга Минько. —  Света, когда закончит ЦКРО, по программе  преемственности перехода придет к нам в отделение.

Любовь Александровна с радостью встретила  и  инструктора  по  трудотерапии  ТЦСОН  Викторию Лешкевич, которая пришла передать подарки  от   райисполкома.  Обрадовались  и  Светлана с Денисом: они  очень  любят  сладости.

—  Мы   уже  готовимся к  праздникам,  —  рассказала   Любовь  Александровна. —  Отмечать  будем дома. У нас свои  семейные  традиции: приготовлю заливное из  языка  и обязательно салат оливье. И, конечно, загадаем желание под бой курантов.

Анастасия   ПЛЕТНЕВА.

Вам также может понравиться

В Пуховичском районе прошли акции социальной направленности

Redactor 0

Начальник РОЧС встретился с жителями Пуховичского сельсовета

Redactor 0

Неделя матери пройдет в Беларуси с 8 по 14 октября

Redactor 0

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

﻿