Райисполком принимает документы по выдвижению представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь
Пуховичским районным исполнительным комитетом до 21.06.2020 г. осуществляется прием документов по выдвижению представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь.
Место приема документов: г.Марьина Горка, улица Ленинская, 47, кабинет № 213.
Режим работы:
понедельник — пятница с 8.00 до 17.00
обед с 13.00 до 14.00.
13 и 14 июня 2020 г. — выходной
20.06.2020г. с 8.00 до 17.00, каб.223
21.06.2020г. с 8.00 до 17.00, каб.223
обед с 13.00 до 14.00.