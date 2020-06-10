Райисполком принимает документы по выдвижению представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь

Пуховичским районным исполнительным комитетом до 21.06.2020 г. осуществляется прием документов по выдвижению представителей в состав участковых комиссий по выборам Президента Республики Беларусь.

Место приема документов: г.Марьина Горка, улица Ленинская, 47, кабинет № 213.

Режим работы:

понедельник — пятница с 8.00 до 17.00

обед с 13.00 до 14.00.

13 и 14 июня 2020 г. — выходной

20.06.2020г. с 8.00 до 17.00, каб.223

21.06.2020г. с 8.00 до 17.00, каб.223

обед с 13.00 до 14.00.