Районная педагогическая конференция в этом году прошла в новом формате

Образование — стратегический ресурс развития. Так была обозначена тема конференции педагогических работников района, которая ежегодно проходит в последние дни лета.

В этом году формат конференции отличался от традиционного: эпидемиологическая обстановка по-прежнему влияет на проведение подобного рода мероприятий. В конференции приняли участи только руководители дошкольных учреждений образования, учреждений общего, среднего и дополнительного образования. Прошла она на базе Руденской вспомогательной школы-интерната. В конференции приняли участие гости — председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа, заместитель председателя райисполкома Наталья Чернышева, начальник отдела внутренних дел райисполкома Владимир Смирнов.

Начальник управления по образованию, спорту и туризму Владимир Губаревич в своем докладе проанализировал работу системы образования за прошедший год, озвучил задачи на предстоящий.

Участников конференции приветствовал председатель районного исполнительного комитета Виктор Коледа. Он подчеркнул, что на учителях лежит особая ответственность. «За вами стоят дети, которых нужно не только учить, но и воспитывать. И сегодня вы должны показать, что такое истинные ценности. Ваша позиция важна и значима», — сказал Виктор Михайлович. Он поблагодарил коллективы учреждений образования за проведенную ими колоссальную работу по подготовке к новому учебному году. Руководитель района также попросил внимательно отнестись к молодым специалистам, пришедшим в педагогические коллективы, принять их как своих детей.

С началом учебного года педагогов также поздравил начальник отдела внутренних дел райисполкома Владимир Смирнов. Он отметил, что сотрудники милиции отдают себе отчет в том, каким колоссальным психологическим нагрузкам подверглись в последнее время педагоги, и готовы поддержать и защитить их, а также приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить участие детей в любой противоправной деятельности.

Слова поздравления участники конференции услышали и от председателя районного комитета профсоюза работников науки и образования Татьяны Шавель. Она поблагодарила всех работников учреждений образования за огромное мужество, с каким они прошли через все испытания 2020 года.

В завершение конференции прошла церемония награждения. Благодарность председателя районного исполнительного комитета была объявлена директору центра туризма детей и молодежи Пуховичского района Сергею Махначу, директору специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Елене Черетаевой, заведующему Дубровским ясли-садом Татьяне Аброзовской, заведующему ясли-садом «Зубренок» поселка Дружный Татьяне Красногорской, директору Дукорского учебно-педагогического комплекса детский сад-средняя школа Валентине Мацугановой. Этими наградами список поощрений не ограничился.

По сути, для работников системы образования педагогическая конференция дала старт новому учебному году. Есть цель — общей командой сделать его для детей увлекательным и успешным. И, как подчеркнул начальник управления по образованию, спорту и туризму райисполкома Владимир Губаревич, когда слаженно работает команда — все получается.

Наталья ВАСИЛЬЕВА.