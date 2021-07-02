На стадионе Марьиногорского аграрно- технического колледжа прошли ежегодные районные соревнования санитарных формирований гражданской обороны организаций Пуховичского района. В них приняли участие четыре санитарные дружины: УП «Жилтеплосекрвис» КХ, ОАО «Завод горного воска», филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго». И в этом году в мультиспортивную гонку впервые включилась санитарная дружина ГЛХУ «Пуховичский лесхоз».

— Это первый год нашего участия- рассказывают участники санитарной дружины- дебютанта. — Подготовится помогали методические пособия. К сожалению, опыта участия у нас нет, но наша команда настроена показать достойные результаты.

День состязаний оказался чрезвычайно жарким и солнечным, но это не помешало дружинам успешно пройти все этапы соревнований, хотя усилий для этого понадобилось значительно больше.

В общем зачете 3-е место заняла команда ОАО «Завод горного воска», 2-е место — УП «Жилтеплосервис» КХ. Победителями соревнований санитарных формирований гражданской обороны организаций района стала дружина филиала «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго». Также энергетикам были вручены грамоты «Лучшие показатели на этапе «Работа санитарной дружины в очаге комбинированного заражения», «Лучшие показатели на этапе «Работа санитарной дружины в очаге инфекционного заболевания», «Лучший командир санитарной дружины». Успех этой команды не случаен. Ежегодно именно представители ТЭЦ-5 являются главными фаворитами соревнований не только районного уровня, но также областного и республиканского.

Марина РЫЖОВА