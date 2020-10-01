Растет число заболевших коронавирусом — в госпитале Марьиногорской ЦРБ проходят лечение 94 человека

На 28 сентября по статистике Минздрава в республике зарегистрировано 77 946 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки составил 337 новых случаев.

Очевидно, что идет рост числа заболевших, который стал наблюдаться уже в конце августа. Вновь функционирует на базе Марьиногорской ЦРБ инфекционный госпиталь, где проходят лечение 94 человека.

Медики считают, что увеличению числа заболевших способствует целый ряд причин. Это выход из отпусков, во время которых, несмотря на рекомендации, многие путешествовали за пределы Беларуси, начало учебы в учебных учреждениях, проведение большого количества массовых мероприятий. И все это сопровождается, к огромному сожалению, нежеланием признавать проблему серьезной и соблюдать для профилактики заболеваемости меры социального дистанцирования, следить за гигиеной рук, носить маски.

— Мы не должны забывать, что весь мир все еще продолжает жить в условиях текущей пандемии COVID-19. Стоит говорить о второй волне коронавируса или же пока только о росте заболеваемости, мнения единого нет. Но цифры реально становятся больше. Сегодня под наблюдением медработников находится около 300 пуховчан (заболевшие и контакты 1-го уровня), — говорит главный санитарный врач района Елена Пархимчик. — Поэтому очевидно, что расслабляться слишком рано. Несмотря на все предпринятые научным миром шаги, заболевание не стало менее контагиозным и опасным. И все противоэпидемические мероприятия очень важны, как и меры профилактики, доступные каждому человеку.

За время пандемии, безусловно, уже накоплен определенный опыт в борьбе с болезнью. Медики понимают, как протекает она и где проще всего заразиться. Прежде всего, конечно, речь идет о семейных контактах: в одной квартире дистанцироваться практически невозможно. Затем по статистике наиболее высокие риски у тех, кто находится достаточно длительное время в закрытых помещениях: на предприятиях, в офисах, в транспорте.

Именно поэтому каждый руководитель сегодня должен проявить особую заботу о безопасности своих работников. При возможности обеспечить им социальное дистанцирование, организовать повсеместный доступ к антисептикам, ввести масочный режим.

Не забываем, что маски, во-первых, защищают окружающих от человека, который уже инфицирован и опасен, но пока и сам может не знать об этом, во-вторых, маски выполняют барьерную функцию (мы не касаемся руками лица).

Многие, впрочем, уверены в том, что маски не слишком эффективны, ведь заражаются в основном при достаточно близком контакте с больным человеком. Значит, не нужно просто рядом стоять. Но, согласитесь, не везде это возможно. Я как раз чаще вижу обратное. И в магазине стоящие в очереди за тобой за редким исключением ориентируются на разметку, которую нанесли практически повсеместно для страдающих глазомером и не могущих определить на глаз безопасную дистанцию. И в транспорте никто не видит «летающих вирусов». Проедьте в автобусе или маршрутке! В масках там будет 2-3 человека, а с признаками простуды — определенно больше. Причем не каждый кашляющий знает о природе своей простуды.

— Соглашусь с тем, что перевозчики сегодня должны особенно бдительно относиться к обеспечению безопасности и выполнению мер профилактики,— говорит Елена Пархимчик. — Работники центра гигиены с некоторыми организациями заключили договоры на обработку транспорта дезинфицирующими средствами. Это нужно делать. Но будет правильно выработать также единый алгоритм пользования транспортом для пассажиров. К примеру, не лишним будет настоятельно требовать у них пользоваться масками в автобусах или маршрутных такси. У водителя есть громкая связь и возможность постоянно объявлять об этом. Это же может делать кондуктор во время обилечивания. Со временем, думаю, люди прислушаются. Но при этом и сами перевозчики должны соблюдать меры профилактики, понимая, что находятся постоянно среди огромного количества людей.

Особые алгоритмы поведения должны соблюдать также покупатели магазинов, посетители организаций. И об этом должны позаботиться руководители, проведя разъяснительную работу в своих коллективах. Сознательность — это то, что реально работает. А мотивация для сознательного поведения должна быть одна: постараться оставаться здоровым самому и не стать опасным для другого человека.

Елена ИВАНОВА.