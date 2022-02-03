Расписание выступлений белорусских спортсменов на XXIV зимних Олимпийских играх
В пятницу, 4 февраля, в Пекине состоится церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр, сообщает корреспондент БелТА.
Первые олимпийские награды будут разыграны 5 февраля. В этот день в борьбу за медали вступят белорусские спортсмены. Лыжницы Анастасия Кириллова и Анна Королева примут участие в скиатлоне. На олимпийском ледовом овале состоятся состязания конькобежек на дистанции 3000 м. В составе женской сборной Беларуси Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева. На биатлонной трассе в Чжанцзякоу пройдет смешанная эстафета. Беларусь на Олимпиаде представят Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук, Антон Смольский, Роман Елетнов, Никита Лобастов, Максим Воробей и Дмитрий Лазовский. Всего за олимпийские награды будут сражаться 29 белорусских атлетов, которые выступят в шести видах спорта.
Белтелерадиокомпания традиционно представит соревнования в максимальном объеме и в прямом эфире. Следить за расписанием трансляций можно на сайте www.tvr.by
Вот как выглядит полное расписание выступлений белорусских спортсменов на пекинской Олимпиаде:
5 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
Лыжные гонки
10.45 — женщины, скиатлон. Анастасия Кириллова, Анна Королева.
Конькобежный спорт
11.30 — женщины, 3000 м. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.
Биатлон
12.00 — смешанная эстафета.
6 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Лыжные гонки
10.00 — мужчины, скиатлон. Александр Воронов, Егор Шпунтов.
7 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Горнолыжный спорт
05.15; 08.45 — женщины, гигантский слалом. Мария Шканова.
Конькобежный спорт
11.30 — женщины, 1500 м. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.
Биатлон
12.00 — женщины, индивидуальная гонка. Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.
8 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
Фигурное катание
04.15 — мужчины, короткая программа. Константин Милюков.
Лыжные гонки
11.00 — женщины, спринт свободный стиль. Анастасия Кириллова, Анна Королева.
11.50 — мужчины, спринт свободный стиль. Александр Воронов, Егор Шпунтов.
Биатлон
11.30 — мужчины, индивидуальная гонка. Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.
9 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
Горнолыжный спорт
05.15; 08.45 — женщины, слалом. Мария Шканова.
10 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Фигурное катание
04.30 — мужчины, свободная программа. Константин Милюков.
Лыжные гонки
10.00 — женщины, 10 км, классический стиль. Анастасия Кириллова, Анна Королева.
Фристайл
14.00 — командные соревнования, акробатика, микст. Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова. Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.
Конькобежный спорт
15.00 — женщины, 5000 м. Марина Зуева, Екатерина Слоева.
11 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
Лыжные гонки
10.00 — мужчины, 15 км, классический стиль. Александр Воронов, Егор Шпунтов.
Биатлон
12.00 — женский спринт. Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.
12 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
Конькобежный спорт
11.00 — женщины, командная гонка, четвертьфиналы. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.
11.50 — мужчины, 500 м. Игнат Головатюк.
Биатлон
12.00 — мужчины, спринт. Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.
13 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Биатлон
12.00 — женская гонка преследования. Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.
13.45 — мужская гонка преследования. Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.
Фристайл
14.00 — женщины, акробатика, квалификация. Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова.
Конькобежный спорт
16.50 — женщины, 500 м. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.
14 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Фристайл
14.00 — женщины, акробатика, финал. Анна Гуськова, Анна Деруго, Анастасия Андриянова.
15 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
Конькобежный спорт
09.30 — женщины, командная гонка, финалы. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.
Биатлон
12.00 — мужчины, эстафета. Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.
Фигурное катание
13.00 — женщины, короткая программа. Виктория Сафонова.
Фристайл
14.00 — мужчины, акробатика, квалификация. Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.
16 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
Биатлон
10.45 — женщины, эстафета. Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.
Лыжные гонки
12.00 — женщины, эстафетный спринт. Анастасия Кириллова, Анна Королева.
13.00 — мужчины, эстафетный спринт, классический стиль. Александр Воронов, Егор Шпунтов.
Фристайл
14.00 — мужчины, акробатика, финал. Станислав Гладченко, Максим Густик, Павел Дик, Макар Митрофанов.
17 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Конькобежный спорт
11.30 — женщины, 1000 м. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.
Фигурное катание
13.00 — женщины, свободная программа. Виктория Сафонова.
18 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
Конькобежный спорт
11.30 — мужчины 1000 м. Игнат Головатюк.
Биатлон
12.00 — мужчины, масс-старт. Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.
19 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
Конькобежный спорт
12.00 — женщины, масс-старт. Марина Зуева, Екатерина Слоева, Анна Нифонтова, Евгения Воробьева.
Биатлон
12.00 — женщины, масс-старт. Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Елена Кручинкина, Алина Пильчук.