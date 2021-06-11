Рассказ о скромном марьиногорском бойце, четырежды удостоенном орденом Славы в Великую Отечественную
Этот глубоко почитаемый в народе, единственный солдатский орден Советского Союза, навсегда остался символом ратного подвига простого советского солдата. Актера Алексея Смирнова, сыгравшего роль авиатехника в фильме «В бой, идут одни старики» и множество других, знала и любила вся страна, но даже многие его друзья не подозревали, что он — полный кавалер ордена Славы — человек, прошедший через всю войну простым солдатом. Таким же скромным героем был и наш земляк — Александр Ильич Далидович, прошедший Великую Отечественную войну с лета 1941-го до победного мая 1945 года пулеметчиком и разведчиком.
Четырежды раненный, но каждый раз возвращавшийся в боевой строй. Первый раз награжденный лишь после войны за подвиг, совершенный в июне 1944 года. Не обиделся солдат — «воевали же не за награды». Он не был богатырского сложения, но подвиги его были поистине богатырскими. Поэтому заслужено на заключительном этапе войны Александр Далидович был награжден орденами Славы всех 3-х степеней!
Краткая довоенная биография
Александр Далидович родился 2 августа 1914 года в деревне Ямное, в белорусской крестьянской семье. С малых лет был приучен к труду и дисциплине. Неудивительно, что после окончания семилетней школы поступил в сельскохозяйственный техникум в городе Марьина Горка Пуховичского района Минской области. Успешно закончив техникум, Далидович уехал Карелию в город Петрозаводск, где и работал до самого начала Великой Отечественной войны. По работе характеризовался положительно, отличался трудолюбием.
Участие в боевых действиях на Карельском фронте
В июле 1941 года под городом Тихвином Ленинградской области началась формироваться 272-я стрелковая дивизия, впоследствии, за победы на фронтах и борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, ставшей Свирско-Померанской Краснознаменной ордена Красной Звезды стрелковой дивизией.
В числе призывников в 1063-й стрелковый полк этой дивизии и был зачислен наш земляк — белорус Александр Далидович. Воевать его полку и дивизии на Карельском фронте довелось против финской Армии — военной союзницы фашистской Германии. А так как основные события Великой Отечественной войны разворачивались на европейском театре военных действий, в Карелии велись в основном позиционные бои, не умаляющие ни в коем случае героизма наших бойцов и командиров, то остановлюсь хотя бы на кратком экскурсе и хронологии сражений той 272-й стрелковой дивизии.
По окончании формирования, она вошла в состав Петрозаводской оперативной группы, сразу нанесла удар на Ведлозерском направлении, вела бои на подступах к Петрозаводску, в Пряжинском районе, в том числе на острове Топорное, была окружена. В сентябре 1941 года дивизия из окружения прорвалась к Петрозаводску и приняла участие в последних боях на его окраинах, в районе нынешней Древлянки. Остатки дивизии после падения города были переброшены за Свирь на кораблях Онежской военной флотилии. 8 октября 1941 года части дивизии прикрыли Вытегру, прибыв туда пешим 100 километровым маршем. На следующий день первые подразделения дивизии прибыли в Ошту и не позволили занять населенный пункт. Бои велись при поддержке кораблей Онежской военной флотилии. Спустя 10 дней финские войска после мощной артиллерийской подготовки перешли в наступление и заняли деревню Коромыслово, но уже назавтра в контрнаступление по всему фронту перешла 272-я стрелковая дивизия, сковав оборону противника под Оштой, но выбить финнов с занятых ими выгодных рубежей не удалось. 15 декабря 1941 года дивизия была пополнена и вновь предприняла попытку наступления, но понесла большие потери и успеха не добилась ни на одном участке фронта. Затем до 1944 года она вела оборону на рубеже реки Свирь. C 21 июня 1944 года приняла участие в Свирско-Петрозаводской операции. За время наступления прошла около 200 километров, освободила 115 населенных пунктов, в том числе Салми и Питкяранта, форсировала 8 водных преград.
Из воспоминаний командира 2-го батальона 1063-го стрелкового полка 272 стрелковой дивизии капитана Василия Шмакова:
«Сражаться в Карелии и воевать, например, в степях Украины, — очень большая разница. Дикая тундра и глухая тайга, скалистые горы и бурные реки, зимой — непроходимые снега, которые леденили дыхание, круглосуточный день летом и круглосуточная ночь зимой. Сейчас вспоминаю и думаю, насколько был терпеливый и храбрый наш советский солдат. Проверял как-то боевое охранение, боец Далидович, по колено в грязной и ржавой от крови воде, вернее жиже, рядом рвутся вражеские снаряды и мины, впереди по направлению к финским позициям просматриваются какие-то лохмотья и колючая проволока.
Выяснилось, что Далидович призван из Петрозаводска, но родом из Белоруссии. Перехожу, наполовину переползаю, к следующему бойцу Романову, он — коренной петрозаводец, условия боевой службы не лучшие. И не жаловались бойцы, интересовались свежими сводками Советского Информбюро, спрашивали, когда доставит старшина «веселье», так называли у нас прием пищи в боевых условиях и когда же, наконец-то, наступление. Низко кланяюсь им, моим однополчанам.»
В этих тяжелых позиционных боях Александр Далидович был дважды ранен, первый раз — в апреле 1942 года, вторично — в феврале 1943 года. Оба раза лечение проходил в дивизионном медсанбате и возвращался в боевой строй своего 1063-го стрелкового полка.
И вот дождались! 22 июня (!) 1944 года началось долгожданное бойцами и командирами Карельского фронта наступление, в ходе которого отличились многие, в том числе и наш земляк — младший сержант Александр Далидович.
«Наводчик пулемета 1063-го стрелкового полка (272-я стрелковая дивизия, 7-я армия, Карельский фронт) младший сержант Александр Далидович 22 июня 1944 года при прорыве обороны противника на реке Свирь, в десяти километрах западнее города Лодейное Поле Ленинградской области, в составе группы разведчиков переправился через реку, установил расположение нескольких вражеских огневых точек и участвовал в подавлении пяти из них. Группа захватила в плен тридцать восемь финских солдат. 23 июня 1944 года младший сержант Далидович получил в бою тяжелое ранение», — так кратко и по-фронтовому сухо писалось в наградном листе.
Поэтому более подробно о той крайне сложной боевой операции по форсированию широкой и полноводной реки Свирь.
Чтобы избежать серьезных потерь при форсировании этой своенравной северной реки, тем более, что на противоположном берегу финны за три года войны соорудили многочисленные долговременные огневые точки, затопили баржи, опутали берег колючей проволокой и устроили минные поля, наши наступающие войска не только усилили артиллерией и минометами, но и пошли на хитрость. После мощной артподготовки было решено провести «ложную переправу» — двинуть на форсирование реки не боевые части, а размещенные на плавсредствах чучела в красноармейской форме. «Атака манекенов», как ее назвали впоследствии, должна была помочь выявить уцелевшие после артиллерийского и воздушного налета огневые точки финнов. При удачном исходе «ложного десанта», бойцам и командирам, передвигавшим по направлению к вражескому берегу плавсредства с манекенами, предстояло достичь противоположного берега и завязать там бой, прикрывая высадку главных сил. Задача сверхтрудная: Свирь — река полноводная с сильным течением, вода в ней — даже летом — холодная. Потому отбирали в отряд только добровольцев, физически и морально крепких бойцов, готовых пожертвовать собой ради успеха операции.
Сохранились письма участников той легендарной переправы. Вот одно из них:
«Здравствуйте, дорогие мои папа и мама! Привет от Миши. Письмо пишу перед боем. Сегодня ночью выступаем на форсирование реки Свири. Это письмо вы получите только тогда, когда меня не будет в живых. Я решил вам написать это последнее письмо. Конечно, вам сообщили об этом и без меня, но я думаю, что это было бы вернее. Все, прощайте! Ваш сын Миша. 20 июня 1944 года».
И смельчаки свою боевую задачу выполнили до конца! И все они были удостоены звания Героя Советского Союза!
Наш же Александр Далидович был в числе первых, кто вслед за бойцами «ложного десанта» форсировал Свирь, проявив при этом мужество и отвагу и заслуженно приказом по 272-й стрелковой дивизии от 6 июля 1044 года был награжден орденом Славы 3-й степени. Но… младший сержант Александр Далидович в июньских боях получил тяжелое ранение и был отправлен в тыл, где проходил длительное лечение в госпиталях.
272-я стрелковая дивизия же, после завершения Свирско-Петрозаводской наступательной операции из-за больших потерь в личном составе, сначала была выведена на пополнение, а затем направлена в Польшу. Фактически это было уже новое формирование, отсюда и напрашивается вывод, что, когда Александр Далидович после излечения догнал свой полк и дивизию, то сведения о его награждении были уже в архиве. Так наш земляк остался тогда без заслуженной награды… Этот орден был вручен герою лишь в 1949 году.
В последние месяцы войны Далидович стал настоящей легендой дивизии и фронта
По излечению в госпиталях, догоняя свою дивизию, воевавшую уже в Польше, Александр Далидович добирался на перекладных, попутными воинскими эшелонами, которые шли и через его родную Белоруссию. Сержант Далидович воочию увидел, что сотворили с его родной синеокой республикой немецко-фашистские оккупанты: сгоревшие остовы на месте деревень, разрушенные города. А когда выбегал на железнодорожные станции за кипяточком, то общался с местными людьми, расспрашивал и сколько ему горестных историй поведали… Возвращался Александр в действующую Армию с тяжелым сердцем после увиденного и услышанного и со жгучей в груди ненавистью к врагам. Возвращался, чтобы мстить фашистским извергам за поруганные ими земли советских народов.
И эту данную себе клятву сержант Далидович сдержал — воевал бесстрашно, смело, совершил подвиги, удостоенные орденами Славы всех трех степеней!
В конце февраля 1945 года в бою за населенный пункт сержант Далидович первым пошел в атаку на врага и своими действиями воодушевлял остальных бойцов. Тогда он убил трех немцев, в том числе одного офицера, пытавшегося взорвать мост. В другом бою, будучи окруженым немцами, в упор расстреливал их из автомата. Рассеяв большую часть из них и видя, что еще группа немцев в количестве десяти человек наседает на него, инсценировал сдачу в плен, а когда они подошли к нему на близкое расстояние, троих убил, а остальных захватил в плен и доставил на командный пункт полка. За эти бои 5 марта 1945 года командиром полка Александр Далидович был представлен к награждению орденом Красной Звезды, но командир дивизии принял другое решение, наградив орденом Славы… 3-й степени.
28 февраля 1945 года снайпер взвода пешей разведки 1063-го стрелкового полка сержант Александр Далидович в наступательных боях сразил трех гитлеровцев. 14 марта 1945 года в бою за город Кольберг (ныне — город Колобжег, Польша) сержант Далидович подполз к огневой точке противника и забросал ее гранатами, подорвав пулемет с тремя гитлеровцами. За мужество и отвагу, проявленные в боях, приказом командующего войсками 19-й армии от 17 апреля 1945 года сержант Александр Далидович был награжден орденом Славы 2-й степени.
4 апреля 1945 года группа разведчиков во главе с сержантом Александром Далидовичем под ураганным артиллерийско-минометным огнем неприятеля преодолела проволочные заграждения, проникла во вражеские траншеи и уничтожила большое количество гитлеровцев, что облегчило захват населенного пункта Погорш, расположенного в пяти километрах севернее польского города Гдыня. В этом бою сержант Далидович лично уничтожил шестерых гитлеровских солдат. Решением Военного Совета 2-го Белорусского фронта он был представлен к награждению орденом Славы 1-й степени.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими захватчиками сержант Александр Ильич Далидович был награжден орденом Славы 1-й степени, став полным кавалером ордена Славы.
После войны…
Демобилизовавшись из Советских вооруженных Сил в 1946 году, Александр Далидович решил вернуться в родную Белоруссию, посильно участвовать в ее восстановлении и возрождении. Несмотря на молодой возраст, его силы были основательно подорваны годами войны и ранениями, но Далидович старательно работал на скромных должностях бухгалтера в школе фабрично-заводского обучения (ФЗО) № 63 города Минска, а затем экономистом Белорусского республиканского управления Министерства трудовых резервов СССР. Уверен, что и учащиеся школы ФЗО, и его сотрудники помнят этого человека с открытым и добрым лицом, прошедшего огненными дорогами Великой Отечественной войны. Имя Александра Далидовича значится в числе Почетных граждан Фрунзенского района города Минска.
Жизнь нашего Героя оборвалась в неполные 36 лет… Похоронен он на Кальварийском кладбище города Минска.
К большому сожалению, других сведений о его короткой послевоенной жизни, труде, общественной деятельности установить не удалось. А ведь Александр Ильич Далидович один из лишь 87(!) полных орденоносцев высшего солдатского ордена по всему Советскому Союзу, которые награждались 4-мя орденами Славы!
Послесловие
Очень бы хотелось, а время и обстановка настоятельно требуют, чтобы органы власти на местах, особенно их идеологические подразделения, ветеранские и молодежные организации, равно и другие, патриотической направленности, значительно чаще, если не сказать регулярно, возвращались к святой на века теме героизма советского народа в Великой Отечественной войне. Ведь только нашим старшим поколениям, ценой неимоверных усилий и жертв, удалось победить человеконенавистнический гитлеровский фашизм.
Автор статьи: Владимир Касьянов
Источник МЛЫН.BY