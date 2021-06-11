Рассказ о скромном марьиногорском бойце, четырежды удостоенном орденом Славы в Великую Отечественную

Этот глубоко почитаемый в народе, единственный солдатский орден Советского Союза, навсегда остался символом ратного подвига простого советского солдата. Актера Алексея Смирнова, сыгравшего роль авиатехника в фильме «В бой, идут одни старики» и множество других, знала и любила вся страна, но даже многие его друзья не подозревали, что он — полный кавалер ордена Славы — человек, прошедший через всю войну простым солдатом. Таким же скромным героем был и наш земляк — Александр Ильич Далидович, прошедший Великую Отечественную войну с лета 1941-го до победного мая 1945 года пулеметчиком и разведчиком.

Четырежды раненный, но каждый раз возвращавшийся в боевой строй. Первый раз награжденный лишь после войны за подвиг, совершенный в июне 1944 года. Не обиделся солдат — «воевали же не за награды». Он не был богатырского сложения, но подвиги его были поистине богатырскими. Поэтому заслужено на заключительном этапе войны Александр Далидович был награжден орденами Славы всех 3-х степеней!

Краткая довоенная биография

Александр Далидович родился 2 августа 1914 года в деревне Ямное, в белорусской крестьянской семье. С малых лет был приучен к труду и дисциплине. Неудивительно, что после окончания семилетней школы поступил в сельскохозяйственный техникум в городе Марьина Горка Пуховичского района Минской области. Успешно закончив техникум, Далидович уехал Карелию в город Петрозаводск, где и работал до самого начала Великой Отечественной войны. По работе характеризовался положительно, отличался трудолюбием.

Участие в боевых действиях на Карельском фронте

В июле 1941 года под городом Тихвином Ленинградской области началась формироваться 272-я стрелковая дивизия, впоследствии, за победы на фронтах и борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, ставшей Свирско-Померанской Краснознаменной ордена Красной Звезды стрелковой дивизией.

В числе призывников в 1063-й стрелковый полк этой дивизии и был зачислен наш земляк — белорус Александр Далидович. Воевать его полку и дивизии на Карельском фронте довелось против финской Армии — военной союзницы фашистской Германии. А так как основные события Великой Отечественной войны разворачивались на европейском театре военных действий, в Карелии велись в основном позиционные бои, не умаляющие ни в коем случае героизма наших бойцов и командиров, то остановлюсь хотя бы на кратком экскурсе и хронологии сражений той 272-й стрелковой дивизии.

По окончании формирования, она вошла в состав Петрозаводской оперативной группы, сразу нанесла удар на Ведлозерском направлении, вела бои на подступах к Петрозаводску, в Пряжинском районе, в том числе на острове Топорное, была окружена. В сентябре 1941 года дивизия из окружения прорвалась к Петрозаводску и приняла участие в последних боях на его окраинах, в районе нынешней Древлянки. Остатки дивизии после падения города были переброшены за Свирь на кораблях Онежской военной флотилии. 8 октября 1941 года части дивизии прикрыли Вытегру, прибыв туда пешим 100 километровым маршем. На следующий день первые подразделения дивизии прибыли в Ошту и не позволили занять населенный пункт. Бои велись при поддержке кораблей Онежской военной флотилии. Спустя 10 дней финские войска после мощной артиллерийской подготовки перешли в наступление и заняли деревню Коромыслово, но уже назавтра в контрнаступление по всему фронту перешла 272-я стрелковая дивизия, сковав оборону противника под Оштой, но выбить финнов с занятых ими выгодных рубежей не удалось. 15 декабря 1941 года дивизия была пополнена и вновь предприняла попытку наступления, но понесла большие потери и успеха не добилась ни на одном участке фронта. Затем до 1944 года она вела оборону на рубеже реки Свирь. C 21 июня 1944 года приняла участие в Свирско-Петрозаводской операции. За время наступления прошла около 200 километров, освободила 115 населенных пунктов, в том числе Салми и Питкяранта, форсировала 8 водных преград.

Из воспоминаний командира 2-го батальона 1063-го стрелкового полка 272 стрелковой дивизии капитана Василия Шмакова: