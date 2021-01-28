Пуховчанин рассказал, как проходит его служба в Спортивном комитете Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Мастер спорта по плаванию Глеб Космольский считает, что каждый спортсмен обязан пройти срочную военную службу без оглядки на титулы и звания. Парень рассказал, как проходит его служба в Спортивном комитете Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Глеб Космольский родился и вырос в городе Марьина Горка. Учился в средней школе №47 города Минска, затем в Минской государственной областной средней школе-училище олимпийского резерва по специальности «Тренер-преподаватель». После выпуска работал в родном городе тренером по плаванию в физкультурно-оздоровительном комплексе «Аквамарин».

Когда получил повестку в военный комиссариат, не расстроился: жены и детей пока нет, да и родители спокойно отнеслись к службе сына в армии. И вот уже несколько месяцев юноша отдает долг Родине. В спорте он мастер, а в армии — новичок, служит в звании рядового. Во время курса начальной военной подготовки быстро привык к армейскому распорядку дня.

— Дисциплина спортсменов схожа с той, которая есть у военнослужащих, — рассказал рядовой Глеб Комсомольский. — В армии младшие по званию подчиняются старшим, мы неукоснительно выполняем распорядок дня, занимаемся физической подготовкой и делаем многое другое. И в армии, и в спорте необходимо держать себя в хорошей форме.

Глеб обратил внимание на то, что освоиться в новых условиях жизни помог сержантский состав. Более опытные военнослужащие рассказали о правилах взаимоотношений в воинском коллективе, особенностях армейской жизни, научили разбираться в оружии.

Во время срочной военной службы рядовой Глеб Космольский планирует поддерживать тот уровень физической формы, который ему удалось обрести за все годы занятий спортом. В свободное от службы время парень читает книги по экономике, мотивации, маркетингу и другую полезную литературу, которая имеется в библиотеке воинской части.

Хочется верить, что Глеб с честью и достоинством выполнит свой воинский долг. Пожелаем ему успехов и спортивных побед на благо нашей страны.

Семен ЛОБАНОВ.