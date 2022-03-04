Рассказываем, о чем просят в деревне Островы Пуховичского района

С просьбой посодействовать в вопросе подвода электричества к дому на прямую линию Миноблисполкома, которую 26 февраля провела председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая, обратилась Людмила Васильевна.

Женщина приобрела земельный участок, где ведет строительство жилого дома. Ближе к лету она готова приступить к этапу отделочных работ. Однако процесс осложняется отсутствием электричества.

− Мы не можем провести свет, так как нет проекта электроснабжения, − обьясняет Людмила Васильевна. − Местные власти говорят, что на это нет финансирования.

Наталья Якубицкая связалась с председателем Пуховичского районного совета депутатов Марией Климович:

− Возьмите этот вопрос под контроль, − дала поручение председатель областного совета депутатов.

Источник: МЛЫН.BY