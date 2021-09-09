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Растопка печи после длительного простоя

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Холодная печь, которая длительное время не эксплуатировалась, может принести проблемы при растопке из-за отсутствия тяги. Чтобы их избежать, первым делом нужно проверить дымоход на предмет отсутствия засорения и трещин в кладке, а также провести его очистку от сажи. После проведения перечисленных мероприятий можно приступать к растопке печи.

Чтобы избежать задымления помещения при прогреве печи с помощью розжига бумаги следует использовать небольшие скомканные кусочки сухой бумаги. По мере их сгорания следует подкладывать новые, а затем сверху небольшие деревянные щепки и только потом, когда они разгорятся и пойдёт тяга делать закладку дровами.

 

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