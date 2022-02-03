Разные структуры — одна цель

На базе ГУК «Пуховичский РЦК» состоялась встреча в формате диалоговой площадки заместителя председателя Пуховичского райисполкома Натальи Чернышевой со священнослужетелями разных религиозных конфессий Пуховичского района и сотрудниками Пуховичского РОЧС.

Главной темой разговора стало Послание Президента Республики Беларусь народу и Национальному собранию и предстоящий референдум по внесению изменений в Конституцию. Обсуждалась как общая необходимость изменений в политической системе нашей страны, так и отдельные вопросы по конкретным поправкам в новом проекте Конституции.

Наталья Чернышева в своем выступлении подчеркнула, что для того, чтобы получить больше ответов по новому проекту Конституции, нужно обязательно внимательно изучить Послание Президента. Ведь именно в нем он разъясняет большинство спорных моментов по новым поправкам. К примеру, вопрос, связанный с обязанностью каждого гражданина заботиться о своем здоровье. По словам Александра Лукашенко, когда ему предлагали отменить эту поправку, он был в недоумении. «Как мы можем лишать права граждан сохранять свое здоровье?» — сказал Президент и ответил решительным отказом на предложение об отмене данной поправки.

Так же заместитель председателя поставила акцент на том, что неважно к каким структурам принадлежит каждый из нас. Главное — это сильная, процветающая, независимая Беларусь, в которой должны быть заинтересованы все настоящие белорусы.

После выступления Натальи Анатольевны все желающие могли задать вопросы или высказать свое мнение.

К примеру, Настоятель католического костела Святого Антония отец Генрих Кучинский задал вопрос по поводу статьи 80 Конституции, согласно которой Президентом может быть избран гражданин Республики Беларусь по рождению. По его мнению, получается так, что граждане, родившиеся в СССР, не могут избираться на пост Президента. На что ему был дан ответ, что БССР являлась частью СССР, и, граждане, родившиеся на ее территории, всегда считались белорусами. Поэтому любой, кто родился в БССР, имеет точно такие же права, наравне с остальными гражданами.

Затем выступил первый заместитель начальника отдела Пуховичского РОЧС Антон Лашук. Он напомнил священнослужителям о необходимости проведения профилактических мер по пожарной безопасности в храмах и зданиях, принадлежащих религиозным общинам. Так же Антон Михайлович обратился с просьбой к священнослужителям, чтобы они, в свою очередь, при возможности напоминали прихожанам о правилах пожарной безопасности, и выразил готовность к сотрудничеству в профилактической работе.

Станислав БЕЛОУСОВ.