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Разработчики рассказали о сроках иммунитета после прививки «Эпиваккороной»

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Разработчики вакцины «Эпиваккорона» рассчитывают, что иммунитет к коронавирусу после вакцинации данным препаратом будет сохраняться в течение года.

«Мы рассчитываем, что иммунитет от вакцины будет сохраняться в течение года», — сказала исполняющая обязанности заместителя гендиректора по научно-методической работе и международному сотрудничеству государственного научного центра «Вектор» Татьяна Непомнящих на круглом столе на тему «Российская наука и медицина vs COVID-19. Вызовы и достижения».

Также Татьяна Непомнящих заявила, что мутации коронавируса, влияющие на эффективность вакцины «Эпиваккорона», пока не зафиксированы.

Образцы новой вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» были переданы Беларуси 3 февраля.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по результатам первой-второй фаз клинических испытаний иммунологическая эффективность вакцины «Эпиваккорона» составляет 100%. Масштабный выпуск ее планируется начать в феврале.

Источник: БелТА.

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