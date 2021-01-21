Разработка вакцины и лечение с помощью стволовых клеток – как белорусские ученые борются с COVID-19

Директор Института биофизики и клеточной инженерии Национальной академии наук Андрей Гончаров во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА рассказал об исследованиях белорусских ученых в области борьбы с коронавирусом нового типа.

«Зачастую развитие тяжелых пневмоний при COVID-19 ассоциировано с избыточной реакцией собственной иммунной системы. Стволовые клетки могут повлиять на это. Кроме того, они могут способствовать восстановлению поврежденных тканей, в том числе легочной. Так что мы решили проверить, смогут ли стволовые клетки помочь пациентам с коронавирусной инфекцией. Мы использовали их внутривенно для лечения тяжелых пациентов. Такие исследования проводятся на базе 10-й городской клинической больницы Минска в сотрудничестве с БГМУ. Приступили в конце декабря, пока пролечили пять человек», – рассказал Андрей Гончаров.

По его словам, у всех пациентов были показания к переводу на ИВЛ. Им однократно либо двукратно ввели стволовые клетки (1 млн на 1 кг массы тела). «Одну женщину все-таки перевели на ИВЛ, но только на одни сутки, а через некоторое время успешно выписали из больницы. Остальных на ИВЛ не переводили, так как в течение суток их состояние стабилизировалось. С пациентами все в порядке, – отметил ученый. – Конечно, пока нельзя говорить, что такое лечение будет эффективным для всех. Чтобы добиться хорошего результата, очень важно ввести стволовые клетки вовремя, пока они еще могут помочь пациенту».

Ученые также занимаются разработкой вакцины против COVID-19. В работе помимо Института биофизики и клеточной инженерии НАН участвуют РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, институты генетики и цитологии, физиологии НАН.

«Каждый выполняет свою задачу. Например, Институт генетики и цитологии будет проводить полное геномное секвенирование вируса, а Институт физиологии – исследования на животных. Мы намерены выполнить работу в установленные сроки», – подчеркнул Андрей Гончаров.

Кроме того, белорусские ученые исследуют клеточный иммунитет у пациентов с COVID-19. «Мы уже выявили несколько показателей, которые с очень высокой вероятностью указывают на то, что у пациента будет тяжелое течение болезни. При поступлении больного в стационар можно выполнить иммунограмму и сделать определенные выводы», – добавил директор института.

Источник: sb.by