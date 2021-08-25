Коротко о разном 

Разыскивается без вести пропавший!

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Пуховичским РОВД УВД Миноблисполкома разыскивается без вести пропавший Тертышин Виктор Григорьевич, 11.11.1962 г.р., урож.: г. Могилева, прож.: Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, д.24, кв.16, который 16.08.2021 года ушел из дома и его местонахождение не известно.

Приметы: на вид 59 лет; рост 175 см.; худощавого телосложения; лицо овальное, бледное; брови прямые; нос средний, форма спинки носа — прямая; глаза голубые.

Был одет: спортивные штаны темно-серого цвета с лампасами белого цвета, майка синего цвета с длинным рукавом, кроссовки серого цвета.

Убедительно просим граждан, знающих что-либо о местонахождении исчезнувшего сообщить в Пуховичский РОВД по тел. 8-01713-35548,                     8-01713-35534, 8029-2288370 или в ближайший отдел милиции по тел. «102».

 

Первый заместитель

начальника отдела                            

подполковник милиции                                                                  Р.А.Крюков

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