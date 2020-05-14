Реализовали скота меньше, но надоили больше — итоги работы животноводства за 4 месяца

За январь-апрель 2020 года сельскохозяйственными организациями района реализовано скота и птицы на убой в живом весе 3 373,4 тонны, что на 43,5 тонны (на 1,3%) меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Произведено (выращено) основных видов скота и птицы 3 810,3 тонны, или 104,7% к январю-апрелю 2019 года, в том числе крупного рогатого скота – 1 987 тонн (106,7%), свиней – 1 823,3 тонны (102,6%).

По сравнению с январем-апрелем 2019 года производство молока увеличилось на 2 844,7 тонны (на 12,5%) и составило 25 653,7 тонны.

Средний удой молока от коровы за январь-апрель 2020 года составил 1 546 килограммов, что на 155 килограммов больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Реализовано молока по всем каналам сбыта 23 293 тонны, или 90,8% от произведенного (в январе-апреле 2019 г. – 20 335,5 тонны, или 89,2%).

Произведено яиц птицы всех видов 12 575 тыс. штук, или 97,3% к январю-апрелю 2019 года.

По состоянию на 1 мая 2020 года в сельскохозяйственных организациях района содержалось 44 264 головы крупного рогатого скота (100,3% к 1 мая 2019 г.), в том числе 16 518 голов коров (100,7%). Поголовье свиней составило 28 615 голов (102,1%), птицы – 127 106 голов (95,7%).

Главное статистическое управление Минской области.