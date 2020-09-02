Безопасность дорожного движения Коротко о разном 

Ребенок подписал открытку инспектору отдела ГАИ

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23 августа на 105 км  автодороги Р-59 Логойск-Смолевичи-Марьина Горка в рамках проведения специальных мероприятий «Фильтр» экипаж ОГАИ Пуховичского РОВД проверял физическое состояние водителей останавливаемых транспортных средств. Пока инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Пуховичского РОВД Владимир Терехович проверял состояние и беседовал с водителем очередной автомашины, находившийся в салоне ребёнок нарисовал и подарил инспектору открытку: «Спасибо Вам за то, что мои папа и мама приезжают домой живыми. Спасибо за Вашу работу. Даник».

Растроганный инспектор взял под козырёк, пожелав семье счастливого пути.

Источник: УГАИ УВД

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