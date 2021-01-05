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Ребята из семьи Илькевич стали участниками акции «Наши дети»

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В преддверии праздника  большую  семью Риты Илькевич из Марьиной  Горки  посетили председатель РОО  «Белая Русь» Людмила Сарнова, первый секретарь Пуховичской районной организации БРСМ Елена Мазаник и помощник начальника Пуховичского отдела Департамента МВД Республики Беларусь по идеологической работе и кадровому обеспечению Алексей Довгучиц. Они вручили детям сладкие подарки, канцелярские товары, наборы для творчества.

— Этим посещением мы продолжаем череду добрых дел, — отметила первый секретарь Пуховичской районной организации БРСМ Елена Мазаник. — Впереди еще много других семей, которые навестят представители общественных объединений, предприятий и организаций. Также мы готовим подарки  для самых  маленьких, которые воспитываются  в приемных семьях. К слову, поучаствовать в таком добром мероприятии может любой желающий.

Анастасия   ПЛЕТНЕВА.

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