Регистрация для иностранных гостей

В нашей республике функционирует электронная форма регистрации для временно пребывающих на территории Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства.

Для регистрации иностранному гражданину необходимо:

— компьютер, мобильный телефон или планшет с доступом в интернет;

— через любой браузер зайти на сайт единого портала электронных услуг portal.gov.by;

— выбрать язык работы;

— создать личный кабинет, используя адрес электронной почты;

— в личном кабинете во вкладке «Доступные услуги» выбрать категорию «Гражданство и миграция». Код услуги регистрации иностранцев — 200.12.14.1;

— заказать услугу;

— заполнить заявление. В заявлении необходимо указать фамилию и имя иностранца в латинице или кириллице как написано в паспорте (достаточно одного варианта), сведения о паспорте, страховке, дату въезда в Республику Беларусь, адрес, где он будет проживать. Графа с «визой» заполняется при наличии визы. Если въезд безвизовый, данная графа не заполняется;

— проверяем все данные и нажимаем кнопку «отправить заявление».

Через несколько секунд должно прийти сообщение об успешной регистрации, либо система порекомендует обратиться в подразделение по гражданству и миграции в случае, если сведения не совпадают.

Услуга осуществляется бесплатно!

Необходимо обратить внимание на корректное заполнение всех обязательных для заполнения полей!

Обо всех проблемах онлайн-регистрации можно сообщить в рабочее время в Департамент по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь по телефону: (8-017) 218-55-08 и в службу поддержки НЦЭУ по телефону (8-017) 229-30-00, дополнительный — 713.

Отделение по гражданству и миграции отдела внутренних дел Пуховичского райисполкома.