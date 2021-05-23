Регистрация для иностранных гостей
В нашей республике функционирует электронная форма регистрации для временно пребывающих на территории Республики Беларусь иностранных граждан и лиц без гражданства.
Для регистрации иностранному гражданину необходимо:
— компьютер, мобильный телефон или планшет с доступом в интернет;
— через любой браузер зайти на сайт единого портала электронных услуг portal.gov.by;
— выбрать язык работы;
— создать личный кабинет, используя адрес электронной почты;
— в личном кабинете во вкладке «Доступные услуги» выбрать категорию «Гражданство и миграция». Код услуги регистрации иностранцев — 200.12.14.1;
— заказать услугу;
— заполнить заявление. В заявлении необходимо указать фамилию и имя иностранца в латинице или кириллице как написано в паспорте (достаточно одного варианта), сведения о паспорте, страховке, дату въезда в Республику Беларусь, адрес, где он будет проживать. Графа с «визой» заполняется при наличии визы. Если въезд безвизовый, данная графа не заполняется;
— проверяем все данные и нажимаем кнопку «отправить заявление».
Через несколько секунд должно прийти сообщение об успешной регистрации, либо система порекомендует обратиться в подразделение по гражданству и миграции в случае, если сведения не совпадают.
Услуга осуществляется бесплатно!
Необходимо обратить внимание на корректное заполнение всех обязательных для заполнения полей!
Обо всех проблемах онлайн-регистрации можно сообщить в рабочее время в Департамент по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь по телефону: (8-017) 218-55-08 и в службу поддержки НЦЭУ по телефону (8-017) 229-30-00, дополнительный — 713.
Отделение по гражданству и миграции отдела внутренних дел Пуховичского райисполкома.