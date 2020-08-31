Регистрация географических указаний поднимет имидж региональных брендов

29 августа текущего года вступили в силу изменения в Закон Республики Беларусь «О географических указаниях».

Географическое указание – это объект интеллектуальной собственности, представляющий собой обозначение, которое идентифицирует товар как происходящий с территории определенного географического объекта, если качество, репутация или иные характеристики товара в значительной степени обусловлены его географическим происхождением.

Проще говоря, географическое указание содержит название населенного пункта или местности, которое можно использовать на товаре для создания у потребителей четкой ассоциации о месте производства товара с его особыми свойствами, качеством, репутацией или иными характеристиками.

В Республике Беларусь в настоящее время зарегистрировано всего три национальных географических указания: Минеральная вода «МИНСКАЯ», Лидский квас и Лидское пиво.

С 29 августа упростились законодательно установленные требования к географическим указаниям, конкретизировалась процедура регистрации географического указания, которую осуществляет Национальный центр интеллектуальной собственности (далее – НЦИС), являющейся патентным органом Республики Беларусь.

Получив право пользоваться географическим указанием, белорусский производитель не только подтвердит оригинальность своего товара и его качество, но и поспособствует формированию положительного имиджа своего региона, города, деревни и страны в целом. А если учитывать тот факт, что в нашем государстве для отдельных территорий введен безвизовый режим для иностранных граждан, то открываются дополнительные инструменты для развития туристического бизнеса с дальнейшим продвижением своего регионального бренда, раскрытием уникальности историко-культурного и духовного наследия Беларуси.

С полной уверенностью можно сказать, что продукция многих белорусских предприятий очень востребована на рынках других стран. Получение права пользования белорусскими географическими указаниями позволит отечественным производителям в последующем получить регистрацию в других странах, куда экспортируется указанная продукция.

Получить необходимые знания в области управления интеллектуальной собственности, ознакомиться с процедурами национальной и международной регистрации объектов интеллектуальной собственности, в т.ч. географических указаний, руководители и специалисты предприятий и организаций любой формы собственности могут на обучающих курсах, организуемых в НЦИС.

Кроме того, на страницах научно-практического журнала «Интеллектуальная собственность в Беларуси», учредителями которого являются Государственный комитет по науке и технологиям и НЦИС, читатели могут ознакомиться с публикациями отечественных и зарубежных ученых и практиков по вопросам развития национального законодательства, международного сотрудничества в области интеллектуальной собственности, правовой защиты результатов творческого труда, введения объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот, их коммертизация и оценки.

С перечнем образовательных курсов, проводимых НЦИС, а также информацией о научно-практическом журнале «Интеллектуальная собственность в Беларуси» можно ознакомиться на официальном сайте НЦИС в сети Интернет по адресу ncip.by.

Первый заместитель Председателя государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь А.А. Косовский.