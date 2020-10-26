Рейс за рейсом… Коллектив автопарка №19 отмечает профессиональный праздник

Отправляются от автостанции автобусы… Каждый по своему маршруту и в соответствии с расписанием. Для того, чтобы пассажиры смогли уехать в нужный для них населенный пункт, ежедневно садятся за руль водители, следят за исправностью автобусов механики, делают свою работу кондукторы, диспетчеры и другие работники филиала «Автопарк №19» ОАО «Миноблавтотранс».

Сегодня все они отмечают свой профессиональный праздник. Поздравления от коллег, родных и близких принимает и водитель автобуса филиала «Автопарк №19» ОАО «Миноблавтотранс» Сергей Свиридов. Он настоящий профессионал своего дела. Общий стаж работы в отрасли составляет 37 лет. Накануне профессионального праздника за плодотворную работу и образцовое выполнение своих обязанностей Сергей Николаевич был награжден нагрудным знаком отличия Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь «Ганаровы транспартнік».

Вперед и только вперед… Эти слова вполне могут быть лозунгом филиала «Автопарк №19» ОАО «Миноблавтотранс», который к настоящему времени прочно занял лидирующие позиции в своей сфере в Минской области. Производственные показатели предприятия три года назад и сейчас значительно разнятся. Впечатляющий рост наблюдается практически по всем позициям. Так, экспорт услуг в текущем году к уровню 2017 года составил 255 процентов, доходы от перевозки грузов — 291 процент, доходы от перевозки пассажиров — 133 процента.

Почему я сравниваю показатели текущего и 2017 года? Потому что в 2017 году коллектив возглавил Геннадий Сечко. Сегодня показатели предприятия — это итог и его работы как руководителя. Умение увидеть перспективы, правильно расставить приоритеты, четко обозначить задачи, мотивировать работников — этими деловыми качествами Геннадий Иванович обладает в полной мере. Его стремление поддерживать лидирующие позиции предприятия на рынке и грузовых, и пассажирских перевозок региона разделяет и коллектив.

Работа руководителя филиала «Автопарк №19» по укреплению позиций предприятия в канун профессионального праздника получила достойную оценку: Геннадий Иванович награжден нагрудным знаком Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь «Ганаровы транспартнік». Кроме этого, за достижение высоких результатов в трудовой и общественной деятельности по итогам работы за 2020 год он занесен на Доску почета ОАО «Миноблавтотранс».

На Доску почета головного предприятия занесен и вулканизатор Виктор Бурлюк. Он — настоящая легенда предприятия. Работать в автопарке Виктор Васильевич начал в 1966 году еще школьником. Если учесть, что само предприятие было создано годом раньше, то можно сказать, что с самого начала его становления. За прошедшие десятилетия в копилке мастера собралось много наград. И она постоянно пополняется.

Нужно отметить, что в канун профессионального праздника были награждены многие работники филиала «Автопарк №19»: достижения коллектива, который в настоящее время насчитывает 139 человек, оценили на различных уровнях. Так, почетной грамотой Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь награжден начальник гаража Дмитрий Свиридов. Благодарность министра транспорта и коммуникаций получила кондуктор Татьяна Воскобович. Нагрудного знака «Ганаровы работнік» ОАО «Миноблавтотранс» удостоен водитель автомобиля Анатолий Груша. Почетные грамоты ОАО «Миноблавтотранс» вручили водителям Аббасу Акберову и Александру Михалевичу, главному инженеру Олегу Мательскому, начальнику отдела организации перевозок Екатерине Петушок.

Благодарности генерального директора ОАО «Миноблавтотранс» удостоены слесарь по ремонту автомобилей Николай Юргель, водители автомобилей Александр Бесман, Владимир Горбачик, Андрей Васин, инженер по техническому осмотру транспортных средств Александр Карганский.

Профессиональный праздник — это всегда повод подвести итоги тому, что уже сделано, и обозначить задачи на перспективу. Для филиала «Автопарк №19» их можно сформулировать в двух словах: главное — оставаться лидерами.

Наталья ПАРХОМЧИК.