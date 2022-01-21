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Рейсовый микроавтобус с пассажирами перевернулся под Марьиной Горкой

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21 января недалеко от деревни Скобровка  Пуховичского района на гомельской трассе съехал в кювет и перевернулся рейсовый микроавтобус «Неман». После аварии в больницу доставили двоих пассажиров.

Начальник отделения агитации и пропаганды Госавтоинспекции УВД Миноблисполкома Андрей Гладкий рассказал корреспонденту МЛЫН.BY:

– Происшествие случилось около 07:20 на 51-м километре автодороги М5 «Минск – Гомель». Микроавтобус «Неман» ехал по маршруту Марьина Горка – Минск. Он перевозил 15 пассажиров. 51-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где микроавтобус опрокинулся. По предварительным данным, травмы получили два пассажира, которые были доставлены в больницу.

По словам Андрея Гладкого, автобусный парк выделил дополнительную технику, которая доставила других пассажиров по маршруту к месту назначения.

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