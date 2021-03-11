Рейтинг власти и оппозиции, отношение к протестам и символике — Мусиенко прокомментировал итоги масштабного соцопроса

По заказу БЕЛТА с 12 января по 8 февраля 2021 года Аналитическим центром ЕсооМ с привлечением фонда «Украинская политика» и во взаимодействии с аккредитованными в Беларуси социологическими центрами проведен республиканский опрос общественного мнения «Социальное мышление». С использованием бумажных анкет и планшетов опрошено 9896 респондентов в 108 населенных пунктах всех регионов Беларуси с соблюдением принципа репрезентативности для граждан от 18 лет по полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону проживания респондентов. Статистическая ошибка выборки не превышает 2,5%.

Двухэтапному полевому исследованию предшествовал пилотажный телефонный опрос, позволивший подготовить необходимый инструментарий и выстроить тактику сбора первичной социологической информации. На первом этапе проведен территориальный опрос экономически активного населения, по результатам которого принято решение о проведении второго этапа с более широким охватом различных категорий граждан. Помимо заполнения формализованных анкет перед интервьюерами ставилась задача изучения запросов и ожиданий общества, сбора предложений населения по совершенствованию политики государства в различных сферах. Акцент делался на открытых вопросах, позволяющих максимально учесть личную точку зрения респондентов. Полученные результаты позволяют дать объективную характеристику общественного мнения жителей Беларуси. Полученные результаты корреспонденту БЕЛТА прокомментировал директор Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко.

Так, согласно социсследованию, Президенту Беларуси доверяют 66,5% жителей Беларуси. Бабарико — 2,5%, Тихановской — 1,5%, Латушко — 1,3%, Гайдукевичу — 1,9%, Головченко — 3,8%, Румасу — 0,4%, Кочановой — 4,4%, Макею — 2,4%. Никому из представителей власти и политикам не доверяют 5,8% опрошенных.

«Это открытый вопрос. Люди сами указывали того политика, которому они доверяют. Конечно, обращает на себя внимание 5,8%, которые не доверяют никому из представителей власти и политиков. То есть это такая группа людей, которая никому не доверяет. И надо учитывать ее мнение и понимать, что она существует. Вместе с тем приятно, что Головченко получает существенный процент, хотя не много работает на посту премьер-министра. Значит, видна его работа и работа его пресс-службы. Это все в комплексе дает такой высокий процент. Потому что отнюдь не каждый человек, который занимает новую позицию, сразу получает существенный рейтинг. Кочанова, которая условно имеет второй рейтинг по мнению людей, это тоже не только исходя из должности. Ее встречи с молодежью, студентами обратили на себя внимание в последнее время. Вовлеченность в процесс, безусловно, мы это видим. Макей — на внешнеполитическом поле ему часто приходится комментировать и выступать. Вспомним его интервью совместно с супругой, которое было так обсуждаемо в социуме. Сейчас можно говорить, что его рейтинг может быть и выше», — сказал Сергей Мусиенко.

По его словам, обращает на себя внимание падение рейтинга доверия к Тихановской и Латушко. «Это их деятельность, бездействие или неумение, назвав себя политиком, не смочь им стать. Или заметьте Бабарико, который выключен из политического поля, но имеет больше, чем те, кто постоянно гадят родине. Люди тоже замечают такие вещи. Человек, который хочет твоей стране, тебе, твоим предприятиям сделать хуже, не может пользоваться доверием. То есть они все в угоду кому-то делают, но не людям», — отметил директор EcooM.

72,4% белорусов не поддерживают акции протеста, проходившие в нашей стране в августе 2020 года. Их поддерживают 6%. «Когда эти вещи происходили в Минске, звонили из других городов и говорили: что там у вас творится, я не могу с ребенком съездить в театр. То есть они жили своей жизнью спокойно, а нормальная жизнь Минска на какой-то период была во многом парализована. И люди не хотят повторения этого. Зачем? Ради чего? Цели нет, смысла нет. И мы видим в этой группировке ответов непонимание происходящего. Поэтому эти цифры поддержки довольно четко отражают действительность», — констатировал эксперт.

57,8% респондентов уверены, что действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций, обоснованы. «Общество понимает, что действия государства на пресечение этих акций правильны. Потому что когда на проезжую часть выходит какое-то чудо и перегораживает тебе дорогу, а ты едешь забирать ребенка из секции, который на улице стоит и ждет… Что тебе делать? Ехать на них и точно так же вести себя, как они. Наше общество более культурное, чтобы так поступать. Поэтому, конечно, здесь нужна роль государства, иначе это может кончиться бедой», — сказал Сергей Мусиенко.

Белорусы уверены — акции протеста оказывают негативное воздействие на качество жизни населения. Такая позиция у 75,9% респондентов. «Люди месяцами не водили детей в секции. Машину не поставь или ребенка не отпусти. Многие же, если была такая возможность, на выходные из города уезжали, чтобы просто не быть сопричастным даже косвенно или случайно акциям протеста. Здесь общественное отчуждение от этого процесса в цифрах видно. Они становятся говорящими, на мой взгляд», — подчеркнул аналитик.

На вопрос: как вы относитесь к публичному использованию бело-красно-белого флага, отрицательно ответили — 62,1%. По словам директора EcooM, здесь отчетливо видна работа прессы — публикации, объясняющие значение бело-красного флага. Вместе с тем 17,6% высказали свое безразличие. «Меня больше всего задевает безразличие в этом вопросе. От безразличия и равнодушия случаются самые страшные дела в жизни», — сказал Сергей Мусиенко.

30,9% белорусов не знают, чьи интересы выражают лидеры оппозиции, 23,0% считают, что интересы Запада, 17,2% — только свои собственные интересы. «30,9% — очень красноречивая цифра. Чьи они интересы отстаивают? Естественно не наши. Вместе с тем страны Запада — тоже четкая привязка, как и свои личные интересы. Потому что эти дрязги не скроешь. Разборки, кто лидер, кто заберет основной куш, взаимные обвинения. Люди видят эти шкурные интересы иных стран. А это предательство. Мы все-таки страна партизан, а не предателей», — подчеркнул Сергей Мусиенко.

Белорусской оппозиции в целом не доверяют 38,2% жителей страны. «Здесь возникает еще один вопрос. А белорусская оппозиция — это кто в целом? — задался вопросом эксперт. — Лидера нет — и оппозиции нет».

Важный вопрос, заданный белорусам: соответствует ли действующая Конституция потребностям общества и государства? 57,8% считают, что соответствует. «Внутренне в социуме ощущение, что в принципе все нормально. Знаете, от добра добра не ищут. Зачем и что изменять? И всего 9,2% уверены, что не соответствует. Как правило, это отрицание ради факта. А если этот вопрос расширить условно, предложить написать, что именно, то ответов не будет. Поэтому диалоговые площадки работали. Власть пыталась услышать людей», — отметил директор EcooM.

Белорусы нацелены на дальнейшее выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с Россией — 71,2%, с Европейским Союзом — 31,5%, Китаем — 27,4%, с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) — 23,6%, с США — 10,3%.

«Почему на первом месте Россия? Здесь все очевидно. Когда нам дают российскую вакцину, когда мы видим поддержку в трудный период, встречное движение. Поэтому, естественно, такой отклик людской. И падение вместе с тем показателей Евросоюза, когда он от нас закрывается, когда с его территории нам поступают какие-то посылы, угрозы», — считает Сергей Мусиенко.

Отвечая на вопрос, какие достижения суверенной Беларуси нужно сохранить, 72,9% опрошенных отмечают порядок и стабильность в стране, 57,3% — суверенитет и независимость, 54,2% — уровень оказания медицинских, образовательных услуг, 48,9% — качество продуктов питания и товаров промышленного производства, 39,3% — социальную направленность внутренней политики, 36,6% — уровень жизни и благосостояния граждан, 18,8% — развитие атомной энергетики, 12,7% — достижения в спорте.

«Очень важно, что достижением являются порядок и стабильность в стране. Когда Александр Лукашенко в своих выступлениях говорил, что главное не допустить войны, внешней агрессии или внутренних беспорядков, к этому серьезно не относились. И вдруг увидели, что это уже пришло в наш дом, что это рядом. Люди оценивают порядок и стабильность как ценность, которую надо сохранить. Как и суверенитет и независимость», — отметил Сергей Мусиенко.

По его словам, бесплатная медицина и образование стали обыденностью и данностью. Но это есть далеко не у всех стран. «Посмотрите, как наша медицина отреагировала на эпидемию — это огромная заслуга государства. Мы занимались и занимаемся профилактической медициной — это наш менталитет. Продукты питания — у нас качество не упало. Ведь часто, приезжая в другие страны, местные говорят «это не бери». Думаю, качество наших продуктов должно быть более высоко оценено обществом. На мой взгляд, это наше большое достижение, об этом даже западные страны говорят. Некоторые сорта нашего шоколада стали лучше швейцарского. Об этом сами швейцарцы говорят. БелАЭС — люди видят, что это новый этап развития. Опять же то, что весь мир сейчас переходит на электромобили. Мы в тренде оказались», — подчеркнул эксперт.

Среди зарубежных политических деятелей наибольшим доверием пользуются лидер КНР Си Цзиньпин (51,3%) и президент России Владимир Путин (49,7%). Значительно меньшим уровнем доверия обладают Ангела Меркель (26,4%) и Джозеф Байден (18,4%). Наименьший рейтинг доверия у лидеров Латвии и Литвы — Эгилса Левитса (1,5%) и Гитанаса Науседы (9,5%). Если посмотреть по рейтингу недоверия, то наибольшим недоверием среди населения пользуются президент Польши Анджей Дуда (47,7%), а также президент Литвы Гитанас Науседа (39,7%) и президент Украины Владимир Зеленский (38,7%). «Доверие подтверждается годами сотрудничества. А доверие к политику — это доверие к стране. Мы знаем, что Лукашенко — лидер рейтинга доверия в Украине и в лидерах в России», — отметил Сергей Мусиенко.

Из белорусских политических деятелей для белорусов наиболее авторитетен Лукашенко — 49,6%, Кочанова — 4,83%, Головченко — 4,12%, Бабарико — 3,4%, Андрейченко — 2,3%, Румас — 2,26%, Макей — 2,18%, Тихановская — 1,94%, Гайдукевич -1,45%, Карпенко -1,08%, Латушко — 0,9%, Цепкало — 0,82%, Мясникович — 0,55%, Колесникова — 0,47%, Рогачук — 0,42%, Тихановский — 0,38%, Сидорский — 0,35%, Семашко — 0,32%, Ермошина — 0,2% Караник — 0,18%, Заяц — 0,15%, Статкевич — 0,15%, Караев — 0,13%, Дмитриев — 0,11%, Кобяков — 0,1%, Северинец — 0,07%, Лебедько, Позняк и Черечень — 0,05%.

«Обращает на себя внимание процент авторитета Северинца и Лебедько. 30 лет они борются и у них 0,05%. Обычно такие цифры даже и не применяются. Я оставил, чтобы показать — вот ваш истинный рейтинг. Массив 10 тыс. человек и такой вот рейтинг. Падение рейтинга заметно у тех людей, которые себя считают лидерами оппозиции. Видим Рогачука — пусть даже с небольшим рейтингом, но не видим других мэров. Почему мы не видим руководителей областей? А это в целом рейтинг власти. Это понимание того, что надо работать с местной властью, с регионами разными формами. Это твоя позиция на рабочем месте, общение с людьми. Оно сказывается на рейтинге государства», — заключил Сергей Мусиенко.

БЕЛТА.